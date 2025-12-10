Pamela Anderson confirmó que tuvo una relación sentimental con Liam Neeson, luego de meses de especulación surgida durante la promoción de la película “Y dónde está el policía”. La actriz reveló en una entrevista reciente con People que el romance se inició después de haber concluido el rodaje del filme.

Durante la gira promocional, la cercanía entre ambos —marcada por bromas, gestos cómplices y constantes apariciones juntos en alfombras rojas— generó dudas sobre un posible vínculo fuera de la pantalla. En aquel entonces, Anderson solo describió a Neeson como “encantador” y afirmó que “sería imposible no enamorarse de él”, sin confirmar una relación.

La actriz detalló que, tras terminar las filmaciones, ambos compartieron una semana en la casa suburbana de Neeson en el norte del estado de Nueva York, un espacio que el actor utiliza para alejarse del ritmo de Manhattan. Durante ese periodo recibieron a asistentes y familiares, además de realizar salidas públicas. Según Anderson, la conexión se reforzó cuando se reencontraron en la etapa de promoción.

Los actores Pamela Anderson y Liam Neeson posan en el estreno británico de 'The Naked Gun'. (Foto: EFE)

La intérprete sostuvo que el romance nunca formó parte de una estrategia publicitaria. “Siempre me reía cuando decían que era un truco publicitario (…) Esto es real. Tenemos sentimientos reales” , señaló. Aunque indicó que no se ven desde hace algún tiempo, aseguró que mantienen comunicación y un vínculo afectuoso. “Adoro a Liam, pero somos mejores amigos, sinceramente” , agregó.

Liam Neeson no ha emitido comentarios sobre la declaración de Anderson, manteniéndose reservado respecto a su vida personal.