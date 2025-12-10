Sobrina de Ricky Trevitazzo anuncia embarazo. (Foto: Composición)
Redacción EC
Enza Mitrovich, sobrina de y actual pareja del cantante , confirmó su embarazo a través de redes sociales. La publicista de 26 años respondió a diversas críticas tras el anuncio y señaló que, en caso el artista no cumpliera con su hijo, no acudiría a la televisión para formular reclamos. “No soy parte de Chollywood, ¿por qué tendría que ir a hacer el ridículo?”, afirmó.

Mitrovich defendió a Sánchez frente a los cuestionamientos sobre su historial sentimental. Aseguró que el pasado del cantante no influye en su relación actual. “Tener hijos no garantiza fidelidad ni amor… cada relación es diferente y él puede ser distinto conmigo, mejor, igual o peor… nunca se sabe. Hoy lo que vale es lo que estamos construyendo juntos”, señaló en respuesta a los comentarios en redes.

Asimismo, precisó que no se identificará con figuras mediáticas que han tenido disputas públicas por pensiones. También subrayó que la presencia y el amor no se exigen, descartando la posibilidad de ventilar problemas privados en televisión.

La relación entre Luisito Sánchez y Enza Mitrovich se hizo pública en julio, luego de que , expareja del cantante, denunciara presuntas ofensas hacia su familia. En ese contexto, Sánchez negó un triángulo amoroso y pidió respeto para ambas partes. A través de un comunicado en redes sociales, afirmó que la relación con Moscoso había quedado en el pasado y que iniciaba una nueva etapa con Mitrovich.

El cantante sostuvo que Enza no había actuado de manera ofensiva hacia su hijo, su expareja o su familia. Destacó que la publicista es una persona trabajadora y respetuosa, y que no ha participado en enfrentamientos públicos ni en transmisiones en vivo que generen polémica.

