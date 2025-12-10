Periodistas del programa mexicano ‘Fútbol al Día’ ofrecieron disculpas públicas al pueblo peruano y a Pol Deportes, luego de que el conductor Javier Olvera cuestionara la capacidad periodística del joven por no contar con título universitario. Las disculpas generaron reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios rechazaron el perdón y otros exigieron que sea el propio Olvera quien se pronuncie.

David De la Garza, integrante del programa, señaló que la empresa les otorga libertad de opinión al aire, pero precisó que las declaraciones de Olvera respondían únicamente a su postura personal. Añadió que el incidente no volverá a repetirse y que el conductor recibió una sanción. Antes de cerrar la emisión, reiteró su respeto hacia Pol Deportes y ofreció disculpas a Perú.

Tras difundirse estas declaraciones, usuarios en redes —principalmente de Perú, pero también del extranjero— expresaron su respaldo a Pol Deportes y pidieron disculpas directas del periodista mexicano. Entre los comentarios más destacados en TikTok se registraron críticas a la falta de un pronunciamiento individual y cuestionamientos sobre la responsabilidad del conductor.

En paralelo, la cuenta de TikTok de Javier Olvera fue cerrada tras recibir múltiples denuncias de usuarios, quienes señalaron que la medida fue realizada como muestra de apoyo a Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes. El joven de 15 años se había vuelto viral por narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde el cerro Puruchuco, utilizando solo un celular, un trípode y un micrófono, transmisión que alcanzó gran audiencia.

Cerraron la cuenta de TikTok de Javier Olvera en medio de pedidos de disculpas a Pol Deportes. (Foto: Composición)

El video en el que Olvera cuestionó a Huamán no se encuentra disponible en línea; sin embargo, diversos medios peruanos, extranjeros e independientes han difundido fragmentos y transcripciones del contenido. Los comentarios del conductor generaron críticas inmediatas y motivaron que usuarios también denunciaran las cuentas del programa como forma de presión para obtener disculpas.

La suspensión de la cuenta de Olvera fue confirmada por internautas, quienes compartieron videos y opiniones sobre el caso. Entre sus publicaciones se incluyeron llamados a boicots, pedidos de disculpas públicas y cuestionamientos sobre la ética profesional del periodista. El episodio mantuvo la discusión activa y amplificó el respaldo hacia Pol Deportes en distintas plataformas digitales.