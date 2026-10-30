Universal+ definió su parrilla de programación para el mes de noviembre de 2026. Entre los lanzamientos se encuentran algunas series favoritas del público como las de la franquicia One Chicago (Chicago MED, Fire y PD), además de las judiciales “La ley y el orden”, Víctimas Especiales y Toronto Criminal Intent.

A continuación, los detalles brindados por la compañía de streaming:

ONE CHICAGO (Temporadas estreno)

2 de noviembre

Las ficciones creadas por Dick Wolf retornan con nuevas temporadas. Chicago Fire con su temporada 15, Chicago P.D. con su temporada 14 y Chicago Med con su temporada 12.

“La ley y el orden. Unidad de víctimas especiales”.

(Temporada 28)

Fecha: 3 de noviembre.

La nueva temporada 28 de “La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales” llega este 3 de noviembre. Todo luce listo para alcanzar el soñado episodio 600.

La Capitana Olivia Benson, interpretada por la tres veces ganadora del Emmy® Mariska Hargitay, lidera al equipo de la comisaría 16 de Manhattan.

“La ley y el orden” (temporada 26)

Estrena 3 de noviembre

Llega la esperada nueva temporada 26 de “La Ley y el Orden”, una de las series icónicas de la TV. En esta ocasión, habrá una tragedia que remecerá al equipo de detectives.

“Law & Order. Toronto Criminal Intent”

(Temporada 2)

3 de noviembre

Ambientada en Toronto, la serie consigue una renovación para la temporada 2, donde promete explorar el poder, los secretos familiares y las motivaciones más oscuras detrás de un asesinato, a través de casos inspirados en impactantes sucesos de Canadá.

Los detectives Henry Graff y Frankie Bateman, interpretados por Aden Young (Rectify) y Kathleen Munroe (City on Fire), deberán resolver complejos crímenes, valiéndose de algo más que su astucia.

“The Carters: Hurts to love you”

16 de noviembre.

Sumilla oficial:

Dirigida por la exfigura de la TV infantil Soleil Moon Frye (Punky Brewster, Kid 90), con una mirada íntima al extraordinario ascenso y a las profundas dificultades de una familia que quedó bajo los reflectores gracias a las carreras musicales de Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys, y su hermano, el fallecido cantante Aaron Carter.

Contada desde la perspectiva de Angel Carter Conrad, hermana de Nick y gemela de Aaron, la producción explora las complejas dinámicas familiares y el impacto que la fama, los problemas de salud mental, la adicción y la negligencia tuvieron en la familia Carter.

“Love, Ted Bundy”

20 de noviembre

Sumilla oficial:

Nuevo documental del realizador ganador del Emmy, Christopher Cassel (Explorer).

Mientras el infame asesino en serie Ted Bundy esperaba su ejecución, escribió una serie de cartas desde el corredor de la muerte a su prima Edna Martin, quien lo quería como a un hermano. Durante cincuenta años, Edna ocultó su identidad, desesperada por proteger a su familia del escrutinio público. Pero ahora finalmente está lista para contar su historia, y revelar su colección de cartas profundamente personales, en este nuevo documental.

Con fotografías exclusivas y entrevistas inéditas con familiares y amigos, Love, Ted Bundy revela los secretos jamás contados de uno de los asesinos en serie más mediáticos de Estados Unidos.

“Saturday Night Live” (Temporada 52)

Sábados

El icónico programa de humor creado por Lorne Michaels presenta su temporada 52 con nuevas transmisiones, que se llevan a cabo en directo los sábados por la noche desde los estudios de NBC en el 30 Rock en la ciudad de Nueva York. Figuras del humor, invitados estelares y música para los televidentes. Todo como acompañamiento, por supuesto, del infaltable humor.