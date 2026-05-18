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Resumen

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Maria Julia Sáenz, socia Líder de Tax & Legal de KPMG Perú / Co chair de Women Corporate Directors, analiza la equidad de género en las juntas directivas como decisión de negocio. (Shutterstock)
Maria Julia Sáenz, socia Líder de Tax & Legal de KPMG Perú / Co chair de Women Corporate Directors, analiza la equidad de género en las juntas directivas como decisión de negocio. (Shutterstock)
Por Maria Julia Sáenz

Durante años, la discusión sobre la presencia de mujeres en las juntas directivas se mantuvo, erróneamente, en el terreno de las “buenas intenciones” o de la responsabilidad social. Se hablaba de ello como una tendencia de sostenibilidad o una métrica de relaciones públicas. Sin embargo, en el complejo ecosistema empresarial presente, esa visión ha quedado obsoleta. Hoy, la equidad de género en la alta dirección de una empresa no es un tema de ética aspiracional: es, fundamentalmente, una cuestión de gobernanza, resiliencia y competitividad.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.