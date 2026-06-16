Por Redacción EC

En el Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria es una institución fundamental debido a que se encarga de recaudar los impuestos y administrar el control aduanero, recursos que financian servicios públicos como salud, educación, seguridad e infraestructura. Entre sus otras finalidades, combate la evasión tributaria y facilita el comercio exterior, contribuyendo al desarrollo económico y al funcionamiento del Estado. Así, en ese contexto, la Sunat estableció un nuevo plazo para presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte Local, mediante el Formulario Virtual n.° 3560, correspondiente al ejercicio gravable 2025. De esta manera, esta medida tiene como objetivo asegurar que los contribuyentes dispongan de una herramienta actualizada y adaptada a las nuevas disposiciones normativas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.