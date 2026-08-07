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Otra reforma del impuesto a la renta

“El impuesto a la renta empresarial ya es progresivo, y sus efectos son los que la teoría económica predice; o sea, la atomización”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    El Gobierno estaría pensando reformar, una vez más, el impuesto a la renta para personas jurídicas, unificando los distintos regímenes existentes para las pequeñas y medianas empresas y creando una escala progresiva para que las empresas paguen una tasa proporcionalmente mayor cuanto mayores sean sus utilidades. Craso error.

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