Otra reforma del impuesto a la renta

El Gobierno estaría pensando reformar, una vez más, el impuesto a la renta para personas jurídicas, unificando los distintos regímenes existentes para las pequeñas y medianas empresas y creando una escala progresiva para que las empresas paguen una tasa proporcionalmente mayor cuanto mayores sean sus utilidades. Craso error.

Ciertamente, el paso de un régimen a otro, a medida que una empresa crece, produce un salto en las obligaciones tributarias que desincentiva el crecimiento y la formalización. En efecto, al pasar del régimen especial de renta (RER) al régimen mype tributario (RMT), cuando las ventas superan los S/525.000 anuales, la tasa del impuesto salta del 1,5% al 15%; y luego, al pasar al régimen general, cuando superan los S/1.7 millones, salta otra vez al 29,5%. ¿Cuál es, entonces, la diferencia con lo que ahora se propone? El impuesto a la renta empresarial ya es progresivo, y sus efectos son los que la teoría económica predice; o sea, la atomización.

La creación del RMT en enero del 2017 produjo una migración masiva del régimen general hacia el nuevo régimen. Desde entonces, el número de contribuyentes en el régimen general se mantuvo relativamente estable hasta hace un par de años alrededor de los 200.000 y más recientemente ha bajado a 160.000. Entretanto, los contribuyentes del RMT y del RER han aumentado en más de 60%, a 950.000 en el primer caso y 620.000 en el segundo. El crecimiento desproporcionado de estos dos regímenes, comparado con el del régimen general y con el de la economía, evidencia que donde antes había una empresa ahora hay dos o tres.

Aquí surgen dos preguntas: primero, ¿qué hay de malo con la atomización?; segundo, si el impuesto a la renta de personas naturales es progresivo, ¿por qué no podemos tener un impuesto progresivo a la renta empresarial?

Lo malo de la atomización es que un subterfugio lleva a otro. Uno comienza separando la contabilidad de los ingresos y después tiene que separar costos comunes, crear otra empresa que preste esos servicios a las que generan los ingresos, separar al personal etc. Tarde o temprano, la atomización afecta la productividad.

En cuanto a lo segundo, no es que el impuesto progresivo sea una gran idea, pero hay una diferencia fundamental entre las personas naturales y las jurídicas: las naturales no nos podemos atomizar. Nuestros ingresos son lo que son, y la escala es la escala. Las personas jurídicas sí pueden subdividirse y evitar los más altos escalones.

Mucho mejor idea sería la integración del impuesto a la renta de las personas naturales y jurídicas. Ya volvemos con eso.