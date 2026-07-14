Como se sabe, el jueves pasado, el BCR mantuvo su tasa de referencia en 4,25%, en línea con lo previsto por el mercado. Foto: GEC
Como se sabe, el jueves pasado, el BCR mantuvo su tasa de referencia en 4,25%, en línea con lo previsto por el mercado. Foto: GEC
Por Redacción EC

De acuerdo con el Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados del BCP, el Banco Central de Reserva (BCR) evaluará incrementar su tasa de referencia durante el segundo semestre del 2026.

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