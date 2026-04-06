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Los miembros del grupo de trabajo desestimaron las recomendaciones del equipo técnico de la Comisión de Ética. Foto: composición GEC
Los miembros del grupo de trabajo desestimaron las recomendaciones del equipo técnico de la Comisión de Ética. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Comisión de Ética del Congreso rechazó las recomendaciones del equipo técnico de este grupo parlamentario para suspender las investigaciones de tres denuncias contra el actual jefe de Estado, José María Balcázar

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