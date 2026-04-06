La Comisión de Ética del Congreso rechazó las recomendaciones del equipo técnico de este grupo parlamentario para suspender las investigaciones de tres denuncias contra el actual jefe de Estado, José María Balcázar

Las resoluciones recomendaban que se suspenda las indagaciones contra Balcázar hasta que deje de ser presidente de la República porque, supuestamente, se contravenía el principio de separación de poderes.

La primera resolución de suspensión de proceso (Exp. 254-2025-2026/CEP-CR) era por declaraciones sobre matrimonio infantil. Tuvo tres votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Lima, 10 de marzo 2026 En conferencia de prensa, el Presidente de la República José María Balcázar anuncia que el servicio de gas natural se restituirá el domingo 15 de marzo. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec / JESUS SAUCEDO

El segundo documento (Exp. 255-2025-2026/CEP-CR) se pronunciaba por presunta normalización de delitos contra la libertad sexual. Mientras que la tercera resolución (Exp. 259-2025-2026/CEP-CR) hacía referencia a presuntas faltas a la integridad y probidad.

En ambos casos, se obtuvieron dos votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Archivan denuncia contra Ilich López

El grupo parlamentario también votó en el caso del congresista Ilich López Ureña, de Acción Popular, quien fue denunciado por presunta extorsión. El informe técnico recomendaba declarar improcedente la denuncia y archivarlo definitivamente.

Ilich López dijo que Acción Popular votará a favor de la censura por decisión con el partido. (Foto: Congreso)

De acuerdo al argumento del informe, las acusaciones de presunta extorsión tenían como base declaraciones no corroboradas. Incluso, el propio denunciante negó la veracidad de los audios presentados como prueba inicial en un reportaje periodístico de Hildebrandt en sus trece

La decisión de la Comisión fue avalado por cuatro votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.