Las Elecciones Generales se llevarán a cabo este 12 de abril y el Perú vivirá una jornada histórica, ya que después de muchos años se elegirán senadores y diputados para el nuevo Congreso de la República, además de presidente, vicepresidentes y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Estas autoridades serán los máximos encargados en la política nacional y ocuparan el cargo por los próximos cinco años. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instó a los más de 27 millones de electores activos a estar debidamente capacitados para realizar un voto responsable en la cámara secreta. Frente a este contexto, resulta clave que la población conozca las normas de votación, las marcas válidas en la cédula y los errores frecuentes que pueden invalidar el sufragio este fin de semana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO EVITAR LOS VOTOS INVÁLIDOS EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026, SEGÚN ONPE?

Las Elecciones Presidenciales están a la vuelta de la esquina y más de 27 millones de peruanos se preparan para acudir a sus locales de votación, los cuales estarán ubicados en colegios, universidades y otras instituciones. Ante ello, Juan Heredia, experto en capacitación electoral de la ONPE, explicó en “Nacional en la Noticia” que la ciudadanía debe conocer las normas de votación para que su voto sea considerado válido por los miembros de mesa, por lo que instó a que se mantengan informados. De acuerdo con el especialista, la manera correcta de marcar en la cédula es con la cruz o aspa que deben estar dentro del recuadro, caso contrario será nulo.

Eso no es todo, Heredia precisó que cada opción en la cédula se evalúa de forma independiente, por lo que se podrá votar por distintas organizaciones políticas en cada columna sin afectar la validez del sufragio. “Solamente en la cédula electoral debo marcar en la cara del candidato a presidente o del partido político y escribir el número de voto preferencial si es que deseo. Las únicas marcas permitidas son la cruz (+) o el aspa (X). Otro dibujo como una firma, una carita o un círculo automáticamente invalida el voto. El ciudadano marca con un símbolo diferente a la cruz o el aspa, o marca la cruz o el aspa en el recuadro del voto preferencial”, detalló.

¿CUÁNDO INICIA LA LEY SECA EN EL PERÚ?

En el marco de las Elecciones Presidenciales 2026 y conforme al artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), el Jurado Nacional de Elecciones estableció una serie de restricciones con el objetivo de garantizar unos comicios seguros y con normalidad. Por ello, en esta oportunidad, la llamada Ley seca entrará en vigencia desde este sábado 11 a las 8:00 a. m. hasta el 13 de abril a la misma hora en todo el territorio nacional. Es decir, durante este corto periodo estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas de ningún tipo, y se dispone el cierre de los establecimientos, o de los espacios dentro de estos, dedicados principalmente a su comercialización. Por otro lado, el JNE indicó que de no cumplir con lo establecido se sanciona con una pena privativa de libertad no mayor de seis meses y una multa no inferior al 10 % del ingreso mínimo vital, calculada sobre 30 días de multa, equivalente a S/ 3 390.