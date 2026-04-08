Por Redacción EC

Las Elecciones Generales se llevarán a cabo este 12 de abril y el Perú vivirá una jornada histórica, ya que después de muchos años se elegirán senadores y diputados para el nuevo Congreso de la República, además de presidente, vicepresidentes y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Estas autoridades serán los máximos encargados en la política nacional y ocuparan el cargo por los próximos cinco años. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instó a los más de 27 millones de electores activos a estar debidamente capacitados para realizar un voto responsable en la cámara secreta. Frente a este contexto, resulta clave que la población conozca las normas de votación, las marcas válidas en la cédula y los errores frecuentes que pueden invalidar el sufragio este fin de semana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.