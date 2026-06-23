El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Colombia rechaza la izquierda

“De la Espriella no es un liberal y hacen falta detalles respecto de su plan económico, todo esto sin llegar a hablar de su plan de seguridad, para poder evaluarlo bien”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia, pronuncia un discurso en Barranquilla. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
    Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial en Colombia, pronuncia un discurso en Barranquilla. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).

    Por menos del 1% del voto, Colombia ha rechazado la izquierda extrema en las elecciones presidenciales este domingo. Abelardo de la Espriella, de derecha, será el próximo presidente y convierte su país en el octavo en la región de repudiar el socialismo en las urnas desde finales del 2023.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.