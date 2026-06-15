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Una izquierda antidemocrática 

“Comencemos con el autoritarismo de Sánchez cuando relativiza el golpe del 7 de diciembre del 2022 y ofrece impunidad para Castillo”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    Roberto Sánchez y su equipo técnico aseguran que su pedido de recuento de votos se da en el marco de la ley electoral. (Foto: César Campos / @photo.gec)
    Roberto Sánchez y su equipo técnico aseguran que su pedido de recuento de votos se da en el marco de la ley electoral. (Foto: César Campos / @photo.gec)

    Muchas personas que hoy están preocupadas por el autoritarismo de Fuerza Popular parece que se hubieran sentido aliviadas si ganaba Juntos por el Perú. Pero eso es no querer ver el elefante en la habitación. Esta es una izquierda profundamente antidemocrática, que es algo que harían bien en reconocer quienes preferían esta opción a la llegada de Keiko Fujimori al poder.

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