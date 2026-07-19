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Poseídos por Gorriti

“La incriminación a Gorriti huele a venganza, aunque acabará derrotada a causa de una imputación tan frágil. El fiscal de la Nación no debería autorizar que continúe la investigación”.

    Ricardo Uceda
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    En los últimos años, el debate público sobre los juicios por corrupción estuvo cargado de encarnizadas controversias. En procesos relevantes, como Los Cuellos Blancos del Puerto y diversas investigaciones de Lava Jato, IDL Reporteros y su director, Gustavo Gorriti, tuvieron un papel descollante, proporcionando informaciones exclusivas, fuertemente aliados con el Ministerio Público. La opinión pública y buena parte de los medios acompañaron favorablemente estos procesos, que lograron descubrimientos sorprendentes. La ola anticorrupción realizó una poda en la Fiscalía y el Poder Judicial, mientras los principales líderes de los partidos eran encarcelados. Sin embargo, casi todos los magistrados destituidos han retornado a sus puestos, y uno de ellos, Tomás Aladino Gálvez, es nada menos que fiscal de la Nación. La principal política imputada, Keiko Fujimori, fue elegida presidenta del Perú hace pocas semanas.

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