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Resumen

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Durante años, Silvia Miró Quesada creyó que había una historia que nunca podría escribir. Era demasiado íntima, demasiado suya. Cada vez que imaginaba poner el nombre de su hijo Francisco sobre una página, sentía que aún no estaba preparada. Hasta que la editora María Luisa del Río le dijo algo que cambió su manera de mirar ese duelo:

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