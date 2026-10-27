icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El producto, llamado Features (Características), se encuentra en fase de prueba entre un selecto grupo de creadores de contenido de Estados Unidos y permite subir videos horizontales más largos, en algunos casos de hasta 90 minutos
El producto, llamado Features (Características), se encuentra en fase de prueba entre un selecto grupo de creadores de contenido de Estados Unidos y permite subir videos horizontales más largos, en algunos casos de hasta 90 minutos
/ Meta
Por Agencia EFE

La plataforma de redes sociales Instagram informó este lunes que ha comenzado a probar el formato de visualización de videos horizontales, un movimiento estratégico con el que busca competir con la hegemonía de YouTube para atraer y retener a creadores de la contenido en la aplicación de Meta.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?