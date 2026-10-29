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Resumen

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No todas las llamadas de números desconocidos son peligrosas. (Foto: Taylor Grote)
No todas las llamadas de números desconocidos son peligrosas. (Foto: Taylor Grote)
/ Unsplash
Por Grupo GDA

Si tu celular suena, contestas y del otro lado nadie responde o cuelgan de inmediato, podrías estar recibiendo una llamada fantasma. Aunque algunas provienen de sistemas automáticos de marcación, otras pueden estar relacionadas con publicidad o intentos de engaño.

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