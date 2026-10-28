La batería del celular no se gasta únicamente mientras se mira un video, se juega o se navega por internet. Algunas aplicaciones continúan actualizando contenido, sincronizando archivos, consultando la ubicación o preparando notificaciones cuando el usuario cambia a otra pantalla.

Si varias mantienen esa actividad al mismo tiempo, el consumo puede aumentar y reducir la autonomía del equipo.

No existe un ranking universal de las aplicaciones que más batería consumen: el resultado depende del modelo del teléfono, la señal, los permisos y los hábitos de uso. Por eso, antes de desactivar funciones, conviene consultar las estadísticas del dispositivo e identificar cuáles registran un gasto elevado.

Estas son seis aplicaciones conocidas que conviene revisar y las opciones para reducir su consumo en Android y iPhone.

Desactivar las actualizaciones en segundo plano

Para reducir el consumo energético de ciertas aplicaciones, es posible desactivar las alertas que no sean necesarias y limitar la actividad en segundo plano desde los ajustes de batería del teléfono. En Android, se debe ingresar a Ajustes, buscar Aplicaciones, seleccionar Instagram y entrar en la opción “batería”. Si el equipo ofrece la opción, se puede restringir el uso en segundo plano.

En iPhone, el usuario puede ingresar a Ajustes, General y Actualización en segundo plano para desactivar esa función. Esto puede limitar algunas actualizaciones cuando la aplicación no está abierta, pero no elimina necesariamente todo el consumo.

1. TikTok

TikTok utiliza energía durante la reproducción de videos y puede consumir recursos al precargar contenido. Si se utiliza durante períodos prolongados, la pantalla, la conexión y el procesamiento de imágenes también contribuyen al gasto. Para evitar un gasto excesivo, se pueden reducir las notificaciones y limitar la actividad de fondo desde los ajustes del sistema.

Si aparece entre las aplicaciones con mayor consumo, conviene comprobar cuánto tiempo permanece activa y si el gasto continúa cuando no se utiliza. No hace falta restringir todas sus funciones por defecto, es preferible ajustar las opciones según el comportamiento registrado en el teléfono.

(Foto: Pixabay)

2. Instagram

Instagram suele actualizar publicaciones, cargar contenido multimedia y mantener activas las notificaciones mientras no se encuentra en uso activo. De esta manera, el consumo depende del tiempo de uso y de la actividad que realiza la aplicación cuando no está en primer plano.

(Foto: Pexels)

3. WhatsApp

WhatsApp necesita mantenerse conectado para recibir mensajes y llamadas. Por eso, restringir su actividad de manera excesiva puede retrasar notificaciones o afectar algunas funciones. El consumo también puede aumentar cuando se descargan muchos videos, se realizan llamadas prolongadas o se respaldan conversaciones y archivos.

Para optimizarlo, se puede revisar la descarga automática de fotos y videos, especialmente en grupos con mucho movimiento. Es posible silenciar notificaciones de conversaciones poco importantes y configurar las copias de seguridad para que se realicen mediante Wi-Fi cuando esa alternativa esté disponible.

(Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

4. Google Maps

Google Maps puede consumir bastante energía cuando utiliza el GPS, calcula rutas o mantiene la navegación activa. En estos casos, el gasto puede responder a una función necesaria y no a un proceso innecesario. Para evitarlo, hay que finalizar la navegación al llegar al destino y revisar los permisos de ubicación. Si no se necesita que la aplicación acceda a ella permanentemente, se puede seleccionar el permiso que limita el acceso al momento de utilizarla.

5. Gmail

Gmail sincroniza el correo para detectar mensajes nuevos y mostrar notificaciones. Si se administran varias cuentas, la actividad puede aumentar, especialmente cuando se reciben numerosos mensajes. Para reducir el gasto, se pueden eliminar las cuentas que ya no se utilizan y revisar las opciones de sincronización disponibles. En iPhone, también se puede comprobar la actualización en segundo plano. Sin embargo, restringir esta función no equivale a desactivar todas las formas de recepción de correo.

6. Facebook

Facebook reúne publicaciones, videos, notificaciones, mensajería y otros contenidos que pueden actualizarse durante el día. Cuando se reciben muchas alertas o se utiliza la aplicación con frecuencia, el gasto puede aumentar. Para reducirlo, conviene revisar las notificaciones y conservar solo las que aporten información relevante. También se puede limitar la actualización en segundo plano o restringir el uso de batería desde la configuración del dispositivo.

Consultar el consumo real del celular

En Android, se debe abrir la opción de Ajustes y buscar Batería o Uso de batería. En iPhone, se ingresa a Ajustes y Batería. Ambos sistemas permiten consultar qué aplicaciones utilizaron más energía durante el período registrado. Después de identificar las que más consumen, se pueden limitar las actividades de fondo que no sean necesarias.

Revisar el consumo por aplicación permite tomar decisiones concretas para prolongar la duración de la batería. La mejor estrategia es restringir las actividades innecesarias de las aplicaciones que realmente gastan más energía y conservar los permisos que se necesitan para recibir mensajes, correos y alertas importantes.

“La Nación” de Argentina, GDA