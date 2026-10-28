icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las aplicaciones más consumen batería en segundo plano. (Foto: Rami Al-zayat)
Las aplicaciones más consumen batería en segundo plano. (Foto: Rami Al-zayat)
/ Unsplash
Por Grupo GDA

La batería del celular no se gasta únicamente mientras se mira un video, se juega o se navega por internet. Algunas aplicaciones continúan actualizando contenido, sincronizando archivos, consultando la ubicación o preparando notificaciones cuando el usuario cambia a otra pantalla.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?