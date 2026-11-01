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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La inteligencia artificial puede ser un riesgo en el futuro. (Foto: pixabay.com)
La inteligencia artificial puede ser un riesgo en el futuro. (Foto: pixabay.com)
Por Angel Hugo Pilares

En “2001: Odisea del espacio” (1968), la supercomputadora HAL 9000 asesinó a cuatro astronautas en la Discovery One, camino a Júpiter. Lo que Stanley Kubrick retrató como un error de la máquina pudo ser una falla humana. Programar una inteligencia artificial para decir la verdad y, al mismo tiempo, ocultar su verdadera misión llevó a HAL a considerar el homicidio como una vía para cumplir sus objetivos.

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