Durante los últimos tres años la inteligencia artificial se volvió parte de nuestro día a día. Le pedimos que escriba un correo, traduzca un texto, genere una imagen, organice nuestra agenda o responda una duda en segundos. Todo eso ocurre dentro de una pantalla. Pero ¿qué pasaría si esa inteligencia pudiera salir de la computadora y empezar a actuar en el mundo real?

Ese es el próximo objetivo de buena parte de la industria tecnológica. Durante Advancing AI 2026, AMD dejó claro que la conversación ya no gira únicamente alrededor de chatbots más inteligentes, sino de sistemas capaces de percibir lo que ocurre a su alrededor, tomar decisiones y ejecutar acciones con muy poca intervención humana.

¿Qué significa exactamente que la IA “actúe”? Pensemos en un ejemplo que ya vivimos: los taxis que se manejan solos. Aquí en San Francisco hemos probado Zoox, un taxi completamente autónomo desarrollado por Amazon sin conductor, y quedamos maravillados.

Pero pensemos más allá. Imagina que tienes un almacén que recibe miles de paquetes cada semana. Hoy una persona debe revisar si las cajas llegaron en buen estado, identificar cuáles están dañadas, reorganizar el inventario y coordinar los envíos. Con un agente de IA ese trabajo podría hacerse casi de forma automática.

AMD presentó su plan para el futuro de la inteligencia artificial.

La industria tecnológica apunta a la inteligencia artificial física.

Y no, no estamos hablando necesariamente de un robot humanoide. Podría ser una combinación de cámaras, sensores, software y un brazo robótico que detecte una caja rota, consulte el inventario, busque un reemplazo, reorganice la ruta de entrega y deje listo el nuevo envío sin esperar instrucciones humanas.

Lo mismo podría ocurrir en una chacra, donde un dron identifique zonas afectadas por plagas y aplique fertilizante solo donde sea necesario, o en un hospital, donde un robot transporte medicamentos entre distintas áreas sin depender del personal.

Estos cambios fueron presentados durante el Advancing AI 2026.

El futuro ya está aquí y con modelos de inteligencia artificial mucho más avanzados, capaces no solo de seguir instrucciones, sino también de analizar situaciones y decidir cómo actuar.

Los anuncios presentados por AMD durante Advancing AI 2026 muestran que esa transición ya está en marcha. Quizá la próxima gran revolución de la inteligencia artificial no ocurra cuando aparezca un chatbot más inteligente, sino cuando dejemos de interactuar con la IA únicamente a través de una pantalla y empecemos a verla trabajando a nuestro lado.