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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

AMD presentó su estrategia para impulsar la llamada IA física. (Imagen: Difusión)
AMD presentó su estrategia para impulsar la llamada IA física. (Imagen: Difusión)
Por Yanira Dávila

Durante los últimos tres años la inteligencia artificial se volvió parte de nuestro día a día. Le pedimos que escriba un correo, traduzca un texto, genere una imagen, organice nuestra agenda o responda una duda en segundos. Todo eso ocurre dentro de una pantalla. Pero ¿qué pasaría si esa inteligencia pudiera salir de la computadora y empezar a actuar en el mundo real?

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