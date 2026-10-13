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Resumen

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El nuevo chip de IA de Microsoft Azure Maia 300. (Foto: Microsoft)
El nuevo chip de IA de Microsoft Azure Maia 300. (Foto: Microsoft)
Por Agencia Europa Press

Microsoft ha presentado Maia 300 su nuevo chip de inteligencia artificial (IA) de tercera generación que llegará en 2027, diseñado para optimizar la inferencia y responder a las nuevas tareas más exigentes de IA, así como para escalar su propia infraestructura de IA, con un rendimiento siete veces mayor a la escala de rack de su antecesor Maia 200.

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