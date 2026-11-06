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Google sostiene que el modo de IA incluye protecciones contra autolesiones y contra intentos de eludirlas, pero los demandantes las consideran insuficientes. (Foto de MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance vía AFP)
Google sostiene que el modo de IA incluye protecciones contra autolesiones y contra intentos de eludirlas, pero los demandantes las consideran insuficientes. (Foto de MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance vía AFP)
/ MATTHIAS BALK
Por Agencia AFP

Los padres de una niña de 13 años demandaron a Google al alegar que ella planificó un posible suicidio y su funeral usando la tecnología de inteligencia artificial (IA) de la empresa en una computadora proporcionada por la escuela.

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