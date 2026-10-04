Cada día se detectan 21 nuevos casos de cáncer de mama en el Perú y más de 2.200 personas fallecen al año por esta enfermedad. Además, el 56% de los casos es diagnosticado en estadios avanzados, lo que reduce las posibilidades de un tratamiento oportuno.

Frente a este escenario, la Liga Contra el Cáncer inició la campaña “Haz tu chequeo de mamas. Por ti, a tiempo”, que busca promover la detección temprana y facilitar el acceso a evaluaciones preventivas. Según la institución, solo el 14,6% de las mujeres de entre 40 y 59 años se realiza una mamografía anual y en las zonas rurales la cifra cae al 5,6%.

La actriz Sofía Bogani se sumó como embajadora de la iniciativa y contó su experiencia tras ser diagnosticada con cáncer de mama en el 2023. La artista relató que detectó un bulto de 17 milímetros y regresó desde México a Lima para iniciar su tratamiento.

“Esto no espera”, señaló Bogani. Según contó, diez días después de su regreso ya se habían detectado dos bultos y, cuando fue operada, tenía los ganglios comprometidos. La actriz pasó por una mastectomía radical, quimioterapia, terapia biológica y radioterapia, y actualmente sigue una terapia hormonal.

Como parte de la campaña, “La Caravana de la Detección” ofrecerá atenciones gratuitas mediante consultorios móviles en distritos como San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Independencia, Puente Piedra, Villa El Salvador, Los Olivos, Carabayllo, San Martín de Porres y Ventanilla, entre otros.

La Liga Contra el Cáncer también cuenta con centros detectores en la avenida Brasil 2746, en Pueblo Libre, y en la avenida Nicolás de Piérola 727, en el Cercado de Lima. Las citas y consultas pueden realizarse a través del WhatsApp 993 765 019 o del teléfono (01) 204-0404.