Cáncer de mama en Perú: solo el 14,6% de mujeres entre 40 y 59 años se realiza una mamografía anual.
Cáncer de mama en Perú: solo el 14,6% de mujeres entre 40 y 59 años se realiza una mamografía anual.
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Cada día se detectan 21 nuevos casos de cáncer de mama en el Perú y más de 2.200 personas fallecen al año por esta enfermedad. Además, el 56% de los casos es diagnosticado en estadios avanzados, lo que reduce las posibilidades de un tratamiento oportuno.

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