En el marco de la conmemoración del Mes del Cáncer, y especialmente el cáncer de Mama, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro), Roche Farma y la Asociación Esperanza del Centro anunciaron el lanzamiento de un programa piloto que incorpora tecnología portátil de sensores táctiles para identificar posibles anomalías en el tejido mamario, sin utilizar radiación, a través del dispositivo iBreastExam. La iniciativa busca acercar el tamizaje a mujeres con dificultades de acceso a servicios especializados, especialmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos.
En el marco de la conmemoración del Mes del Cáncer, y especialmente el cáncer de Mama, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro), Roche Farma y la Asociación Esperanza del Centro anunciaron el lanzamiento de un programa piloto que incorpora tecnología portátil de sensores táctiles para identificar posibles anomalías en el tejido mamario, sin utilizar radiación, a través del dispositivo iBreastExam. La iniciativa busca acercar el tamizaje a mujeres con dificultades de acceso a servicios especializados, especialmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos.
Por Redacción EC

En el marco de la conmemoración del Mes del Cáncer, y especialmente el cáncer de Mama, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro), Roche Farma y la Asociación Esperanza del Centro anunciaron el lanzamiento de un programa piloto que incorpora tecnología portátil de sensores táctiles para identificar posibles anomalías en el tejido mamario, sin utilizar radiación, a través del dispositivo iBreastExam. La iniciativa busca acercar el tamizaje a mujeres con dificultades de acceso a servicios especializados, especialmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

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