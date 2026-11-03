En el marco de la conmemoración del Mes del Cáncer, y especialmente el cáncer de Mama, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN Centro), Roche Farma y la Asociación Esperanza del Centro anunciaron el lanzamiento de un programa piloto que incorpora tecnología portátil de sensores táctiles para identificar posibles anomalías en el tejido mamario, sin utilizar radiación, a través del dispositivo iBreastExam. La iniciativa busca acercar el tamizaje a mujeres con dificultades de acceso a servicios especializados, especialmente en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

iBreastExam tiene como objetivo fortalecer la detección temprana del cáncer de mama en el primer nivel de atención al agilizar la identificación de anomalías y la derivación de pacientes hacia los métodos de diagnóstico estándar. Cabe precisar que esta herramienta es un complemento de tamizaje preliminar que no diagnostica la enfermedad ni sustituye a la mamografía, ecografía o biopsia. Al proyectar cerca de 1.500 tamizajes en los próximos meses, el programa estima acortar los tiempos de atención y superar las barreras geográficas, favoreciendo una respuesta oportuna frente a cualquier caso sospechoso.

En el Perú, el cáncer de mama continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública. Cerca del 70 % de los casos se diagnostican en estadios avanzados y hasta seis mujeres fallecen cada día a causa de esta enfermedad. A ello se suman profundas desigualdades territoriales: en algunas regiones del país, las tasas de crecimiento de mortalidad por cáncer de mama llegan a ser hasta seis veces superiores al promedio nacional. Estas cifras reflejan la urgencia de fortalecer los servicios de detección y reducir las brechas que dificultan el acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento.

“El lugar donde vive una mujer no debería determinar sus posibilidades de detectar oportunamente el cáncer de mama. Con esta alianza buscamos acercar una primera evaluación a comunidades donde el acceso a servicios especializados sigue siendo difícil. La tecnología iBreast nos ayudará a ampliar nuestro alcance, pero nuestro verdadero compromiso es orientar y facilitar el acceso al circuito de salud del hospital para que las mujeres que requieran estudios adicionales puedan continuar su atención hasta obtener un diagnóstico”, sostuvo el médico Pablo Rodríguez. Director del IREN Centro.

Bajo el liderazgo del IREN Centro, el programa reúne los esfuerzos de las instituciones participantes para fortalecer la detección temprana del cáncer de mama en la macrorregión centro. El instituto estará a cargo de organizar las campañas de tamizaje y garantizar la continuidad de la atención de las pacientes, mientras que Roche Farma proporcionará el equipamiento tecnológico y la capacitación necesaria para su implementación. Esta colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil permitirá aprovechar la experiencia y los recursos de cada institución para desarrollar el programa.

“La colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil es fundamental para cerrar las brechas que aún persisten en la atención del cáncer de mama. Necesitamos sumar esfuerzos para que la innovación no se concentre en centros urbanos, sino que llegue también a las regiones donde las necesidades son mayores. iBreastExam es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto puede traducirse en soluciones concretas que amplíen las oportunidades de las mujeres de acceder a una atención oportuna”, señaló Renzo Wong, director de Acceso y Políticas de Salud de Roche Farma.

Por su parte, la Asociación Esperanza del Centro tendrá un papel fundamental en la orientación y navegación de las pacientes, contribuyendo a que las mujeres con hallazgos sospechosos puedan continuar su ruta de atención y acceder a los servicios especializados que necesiten. “Sensibilizar va más allá de iluminar monumentos de rosa durante un mes; sensibilizar es tomar decisiones y acciones concretas. Por eso, el verdadero valor de esta iniciativa es fortalecer el primer nivel de atención y acercar la detección temprana a más mujeres. No basta con detectar una sospecha de cáncer; debemos garantizar el acceso oportuno a un diagnóstico y a una ruta clara de tratamiento. Nuestro compromiso es asegurar que ninguna paciente enfrente este proceso sola”, afirmó Zarella Quiñonez, presidenta de la Asociación Esperanza del Centro.