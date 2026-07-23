El Mundial 2026 deja varias lecciones sobre el uso de los datos, en un contexto de mayor uso de la inteligencia artificial. (Foto: EFE)
El Mundial 2026 deja varias lecciones sobre el uso de los datos, en un contexto de mayor uso de la inteligencia artificial. (Foto: EFE)
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El Mundial 2026 evidenció una competencia paralela: la de los datos, los algoritmos y la inteligencia artificial. Y es que esta última tecnología se ha convertido en una herramienta que puede mejorar la precisión de las decisiones y redefinir la experiencia de los aficionados.

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