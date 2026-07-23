El Mundial 2026 evidenció una competencia paralela: la de los datos, los algoritmos y la inteligencia artificial. Y es que esta última tecnología se ha convertido en una herramienta que puede mejorar la precisión de las decisiones y redefinir la experiencia de los aficionados.

¿Qué lecciones puede traer la combinación de este evento tan grande con el uso de las nuevas tecnologías? Para Gonzalo Mariátegui, el principal aprendizaje para las organizaciones es que la tecnología ya no representa una ventaja exclusiva para quienes tienen más recursos, sino para quienes saben utilizarla estratégicamente.

Señala el director del Centro de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) que, a partir de las innovaciones implementadas en el torneo, hay cinco lecciones que las empresas peruanas pueden incorporar para acelerar su transformación digital y fortalecer su competitividad.

1. El mundial ya no se juega solo en la cancha, se juega en los datos

En este mundial, la plataforma de analítica le da a las 48 selecciones acceso a miles de métricas por partido. Por primera vez, un equipo debutante tiene las mismas posibilidades de análisis táctico que uno con una larga trayectoria. La IA está reduciendo ventajas que antes se compraban con un gran presupuesto.

El Mundial 2026 demostró que los datos son lo más importante. (Foto: magnific.com)

La lección para las empresas es directa: cuando todos tienen acceso a información similar, la ventaja ya no está en tener más data, sino en tomar mejores decisiones con ella.

2. El fútbol dejó de observarse: ahora se consulta

Hoy un hincha apunta el celular a la cancha y ve en tiempo real la velocidad y los datos de cada jugador sobre la imagen, mientras la IA le arma resúmenes y diagramas tácticos personalizados. Esa misma tecnología ya está al alcance de empresas de cualquier industria.

El mensaje para los líderes es claro: la segmentación demográfica tradicional quedó corta. El futuro de la experiencia del cliente es predictivo y contextual e implica anticipar la necesidad exacta de cada persona, a escala de millones.

3. La seguridad moderna ya no reacciona, anticipa

Según la estrategia tecnológica implementada para el torneo, los 16 estadios cuentan con modelos digitales (“digital twins”) que permiten monitorear operaciones y flujos de personas en tiempo real. Ese salto, de reaccionar a anticipar, es la verdadera transformación de la IA.

La empresa que predice la fuga de un cliente, la falla de una máquina o el quiebre de stock antes de que pase, está jugando otro partido.

4. La IA no reemplazó al árbitro. Lo volvió más preciso

El sistema de offside mide la posición al centímetro, pero la decisión final sigue siendo del árbitro: por eso se llama semiautomatizado. Ahí está la lección más importante. Los profesionales que el mercado laboral necesita no compiten contra la IA, deciden con ella y convierten la complejidad en data que utilizan con criterio y estrategia.

5. Todo puede convertirse en data, incluso un rostro

El uso creciente de tecnologías biométricas para la gestión de accesos y la seguridad en grandes eventos deportivos ha reabierto el debate sobre privacidad y uso de datos personales.

El reto para las empresas no es prohibir la IA por miedo ni adoptarla a ciegas por moda: es gobernarla y, en ese sentido, la transparencia sobre cómo se usan los datos de los clientes dejó de ser un ‘checklist’ legal para volverse un activo de reputación. De esta manera, la confianza es una nueva ventaja competitiva que se construye decidiendo hoy qué datos capturas, para qué y quién responde por ellos.