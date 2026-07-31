Por Redacción EC

La percepción de que algunas personas atraen más a los mosquitos que otras es una idea ampliamente extendida y respaldada por numerosas experiencias cotidianas. Mientras ciertos individuos aseguran recibir picaduras con frecuencia, otros afirman pasar desapercibidos para estos insectos incluso en los mismos ambientes. Esta diferencia ha despertado el interés de investigadores que estudian los factores biológicos y ambientales involucrados. El fenómeno no responde únicamente a una impresión subjetiva, sino que puede tener explicaciones relacionadas con la forma en que cada organismo interactúa con los mosquitos.