Por Kenyi Peña Andrade

La hora de ir a dormir suele estar acompañada de costumbres que cada persona incorpora de manera casi automática. Desde revisar que todo quede en orden hasta crear un ambiente cómodo para descansar, estos hábitos forman parte de una rutina que, según la psicología, también puede ofrecer pistas sobre la personalidad, las emociones y la forma en que cada individuo busca sentirse seguro al finalizar el día. Uno de esos comportamientos es la decisión de dejar la puerta del dormitorio abierta o cerrada durante la noche. Aunque para muchos se trata simplemente de una preferencia práctica, los especialistas explican que esta elección puede estar condicionada por factores como el nivel de ruido, la ventilación, la temperatura, la convivencia con familiares o mascotas e, incluso, las costumbres adquiridas desde la infancia. No obstante, algunos expertos en psicología señalan que quienes optan por dormir siempre con la puerta cerrada suelen valorar especialmente la privacidad, el orden y la sensación de protección dentro de su espacio personal. Si bien este hábito no permite definir la personalidad de una persona por sí solo, sí puede reflejar la importancia que le otorga a sentirse tranquila y resguardada antes de conciliar el sueño.