La hora de ir a dormir suele estar acompañada de costumbres que cada persona incorpora de manera casi automática. Desde revisar que todo quede en orden hasta crear un ambiente cómodo para descansar, estos hábitos forman parte de una rutina que, según la psicología, también puede ofrecer pistas sobre la personalidad, las emociones y la forma en que cada individuo busca sentirse seguro al finalizar el día. Uno de esos comportamientos es la decisión de dejar la puerta del dormitorio abierta o cerrada durante la noche. Aunque para muchos se trata simplemente de una preferencia práctica, los especialistas explican que esta elección puede estar condicionada por factores como el nivel de ruido, la ventilación, la temperatura, la convivencia con familiares o mascotas e, incluso, las costumbres adquiridas desde la infancia. No obstante, algunos expertos en psicología señalan que quienes optan por dormir siempre con la puerta cerrada suelen valorar especialmente la privacidad, el orden y la sensación de protección dentro de su espacio personal. Si bien este hábito no permite definir la personalidad de una persona por sí solo, sí puede reflejar la importancia que le otorga a sentirse tranquila y resguardada antes de conciliar el sueño.

¿Cómo explica la psicología este hábito que parece tan normal en las personas antes de dormir?

Uno de los factores que explica por qué muchas personas prefieren dormir con la puerta cerrada está relacionado con la necesidad de sentirse seguras. Desde la perspectiva de la psicología, delimitar el dormitorio del resto de la vivienda mediante una barrera física puede generar una mayor percepción de control sobre el entorno, lo que favorece un ambiente propicio para el descanso y la tranquilidad. Los especialistas aclaran que esta conducta no implica, necesariamente, que alguien sea más miedoso o desconfiado. En la mayoría de los casos, responde al deseo de disminuir los estímulos externos para relajarse con mayor facilidad y dejar atrás las tensiones acumuladas durante la jornada. Esa sensación de resguardar el espacio personal también puede ayudar a reducir la actividad mental, especialmente en personas sensibles al ruido o a las interrupciones nocturnas.

¿Qué otros aspectos puede explicar la psicología de las personas que deciden dormir con las habitaciones cerradas?

La psicología ambiental sostiene que el entorno tiene un papel determinante en el bienestar emocional y que el dormitorio suele representar mucho más que un simple espacio para dormir. Para muchas personas, este ambiente funciona como un refugio de intimidad donde recuperan energías, asimilan las experiencias del día y encuentran momentos de calma. En ese contexto, cerrar la puerta refuerza la sensación de privacidad al separar simbólicamente ese lugar del resto del hogar y de las responsabilidades cotidianas. Los expertos en higiene del sueño explican que mantener hábitos constantes antes de acostarse ayuda al organismo a reconocer que es momento de descansar. Dentro de esa rutina, cerrar la puerta puede convertirse en un gesto que facilita la desconexión mental y emocional. Quienes priorizan la calidad del descanso también suelen cuidar factores como la oscuridad, el silencio, la temperatura y la ventilación, incorporando este hábito como parte de un ambiente más confortable. Asimismo, estas personas acostumbran a establecer límites definidos entre el trabajo, el tiempo libre y el descanso, fortaleciendo así sus prácticas de autocuidado.

Preservar el espacio personal no es lo mismo que aislamiento, los expertos en psicología aclara esta diferencia

Especialistas en psicología señalan que cerrar la puerta del dormitorio también puede responder a la necesidad de proteger el espacio personal. La privacidad es considerada una necesidad emocional esencial y no debe interpretarse como una señal de aislamiento. Contar con un lugar libre de interrupciones favorece la autonomía, ayuda a regular las emociones y permite desconectarse de las exigencias del entorno. Por ello, quienes comparten la vivienda con otras personas suelen valorar especialmente esos momentos de intimidad, utilizando este gesto como una forma discreta de establecer límites.

Por otro lado, diversos enfoques psicológicos también asocian este hábito con personas que aprecian su independencia y buscan un ambiente donde puedan sentirse plenamente cómodas. El dormitorio suele convertirse en un espacio destinado a actividades personales, como leer, escribir, escuchar música, reflexionar o simplemente disfrutar del silencio. Mantener ese entorno protegido de interrupciones fortalece la sensación de bienestar y autenticidad. Lejos de reflejar falta de sociabilidad, esta costumbre evidencia la importancia que algunas personas otorgan a los momentos de soledad para recuperar energías y afrontar mejor la rutina diaria.

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