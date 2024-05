Arranca el fin de semana y muchos buscan nuevos destinos para recorrer con amigos y familia. Por ser parte del Club, te ofrecemos promociones exclusivas para divertirte con los tuyos sin gastar de más. Viajes, alojamientos y más servicios estarán a tu disposición con descuentos de hasta el 40%.

SKY, la aerolínea low cost con más pasajeros a nivel nacional en Perú y con la flota más moderna de América, está en el Club. Vuela a Arequipa, Ayacucho, Cusco, Iquitos, Juliaca, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Trujillo, Tumbes, y Jauja con el 15% de descuento hasta el 31 de mayo. Los viajes son del 10 de junio al 15 de julio.

Para aprovechar esta promoción solo debes generar tu cupón e ingresar el código en la casilla de descuento de la web de SKY PERU al realizar tu compra. El descuento es válido para todas las tarifas (zero, plus y full), y para pasajes de ida o para ida y vuelta. ¡No dejes pasar esta promoción y programa ya mismo tus vacaciones!

Conocer el Perú siempre es una gran opción y qué mejor con los descuentos del Club. Te ofrecemos el 10% de descuento en el tren PeruRail Titicaca, y 20% de descuento para viajar en los trenes Vistadome y Vistadome Observator con destino a Machu Picchu. Tienes hasta el 30 de junio para subirte a esta aventura.

Para hacer uso de este beneficio da clic a obtener cupón e ingrésalo en su web al comprar o presenta tu DNI en sus puntos de venta. La promoción no es válida para tarifa de niños ni tarifas de grupos. No se permiten devoluciones ni modificaciones y no es acumulable con otros descuentos, promociones, vales, cupones, gift card, combos, etc.

Aranwa Hotels Resorts & Spas ofrece la más atractiva guía de destinos en el Perú, siendo la combinación perfecta de cultura y bienestar, así como de las experiencias más auténticas en spas y hospitalidad. Con el Club, accede al 30% de descuento para reservas hasta el 20 de diciembre. No válido en fechas de feriados y festivos.

Puedes hospedarte en Aranwa Cusco Boutique Hotel, Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness, Aranwa Pueblito Encantado del Colca, Aranwa Paracas Resort & Spa y Vichayito Bungalows & Carpas By Aranwa. Solo debes dar clic a obtener cupón y regístrarlo en su web al realizar tu reserva. No hay límite de noches que pueda reservar el suscriptor siempre que el hotel tenga disponibilidad. ¡No dejes pasar esta promoción y disfruta de una mágica estadía!

Una cadena hotelera peruana que lleva 18 años brindando la mejor experiencia de viaje a sus huéspedes. Las propiedades de Casa Andina integran características de cada destino como la arquitectura, decoración, actividades, terrazas y más para ofrecerle una estadía única. Gracias al Club podrás disfrutar de hasta 34% de descuento en 30 propiedades de Nasca, Colca, Valle Sagrado, Puno, Cusco y más maravillosos destinos.

Tienes hasta el 30 de junio para hacer tu reserva y disfrutar de tu hospedaje hasta el 30 de setiembre. Solo debes dar clic a obtener cupón y regístrarlo en la web de Casa Andina. Descuento no acumulable ni válido con otras promociones.

Assist Card, empresa líder en asistencia integral al viajero con más de 50 años de experiencia y más de 20 millones de pasajeros asistidos a nivel global, ofrece 40% de descuento a los integrantes del Club. La promoción es válida sobre la tarifa regular en los productos Classic, Premium, Privileged, Million e Infinity. Aplica para modalidad daily (de 5 a 30 días) o multitrip 30 (mt30).

El beneficio es válido hasta el 31 de diciembre, y para hacerlo efectivo solo tienes que acércarte al local de Av. Conquistadores 1136, San Isidro, o al módulo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, con tu DNI, comunícarte vía telefónica o ingresar a la web de AssistCard. ¡Viaja seguro!