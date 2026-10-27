Durante el primer día de inPerú, ‘roadshow’ de inversiones, el estudio DLA Piper recibió a la delegación peruana en sus oficinas en Manhattan. El Comercio conversó con Sergio Barboza y Luis Vargas, socios codirectores de DLA Piper Perú, sobre su operación y los sectores más dinámicos.

En enero, señalaron a Día 1 que había mucho interés de inversionistas extranjeros en el Perú, con una mirada de mediano y largo plazo. En las conversaciones de este roadshow, ¿qué están encontrando: inversionistas que exploran oportunidades o que ya están dispuestos a comprometer capital?

LV: Este es un momento que genera mucha más certidumbre que en los gobiernos pasados y eso genera estabilidad y, por lo tanto, seguridad para las inversiones. Ha habido un especial interés en entrar al Perú en distintos sectores. Hoy, con las facultades legislativas que se le han otorgado al gobierno, hay todavía mucho más entusiasmo en lo que puede venir y en la activación que se puede dar en distintos sectores. Esto va a ser muy positivo para las inversiones en Perú.

SB: Por ejemplo, la situación del sistema financiero es llamativo. Este año se ha constituido o ha entrado en operación una nueva compañía de seguros, luego de 10 años en que no se constituía ninguna. Se llama Nacional de Seguros de Colombia. Hay también una financiera que ha logrado su proceso de conversión a banco. Hay un banco internacional, BTG Pactual, entrando a Perú y está a punto de iniciar operaciones. Casualmente, nosotros en la oficina asesoramos a estos tres grupos. Es absolutamente inédito el movimiento que se ve en el sistema.

Durante el primer día de inPerú, ‘roadshow’ de inversiones, el estudio DLA Piper recibió a la delegación peruana en sus oficinas en Manhattan.

¿Inédito en los últimos años?

LV: Yo te diría inédito de los últimos 20 años, sin exagerar. En los últimos 20 años en los que vengo analizando temas financieros, eventualmente puedes tener una o dos compañías en constitución. Hoy, en la Superintendencia, hay 14, incluyendo bancos internacionales como BTG Pactual y Revolut.

Entonces, este es un momento sin precedentes a nivel del sistema financiero, y lo que te indica esto es que hay una mirada de mediano y de largo plazo de los inversionistas.

DLA Piper Perú, creció 20% en el 2025, impulsada sobre todo por fusiones y adquisiciones, y asesorías financieras. En las operaciones que están viendo hoy, este año, ¿predomina el capital destinado a ampliar negocios o más bien a desarrollar proyectos nuevos o completar cosas existentes?

LV: Parte de ese crecimiento ha estado vinculado a inversiones en agro. El sector agrario ha estado muy activo en nuestra experiencia. El año pasado cerramos cinco operaciones de venta de activos vinculados a agro, agronegocio, sean tierras o servicios vinculados al agro como tecnología o irrigación, procesos de valor añadido.También ha habido un impulso muy importante en tecnología, en general. Hemos estado viendo operaciones vinculadas a distintos aspectos de tecnología, sobre todo en términos de telefonía, en telecomunicaciones.

La implementación de tecnología en el sector ‘telco’

LV: (Asiente) La tecnología 5G es algo que todavía está pendiente de desarrollarse en Perú. Entonces, ya los actores se están preparando para cuando haya un despliegue de esa tecnología y se deje el 4G.

¿Cómo se refleja eso en la práctica para ustedes?, ¿Estamos hablando de más compras entre empresas?

LV: Son compras o ventas de empresas, sobre todo, de activos vinculados a infraestructura de telecomunicaciones, porque la infraestructura que se utiliza para una tecnología y la otra son distintas.

Durante el primer día de inPerú, ‘roadshow’ de inversiones, el estudio DLA Piper recibió a la delegación peruana en sus oficinas en Manhattan.

¿Las grandes ‘telcos’ compran compañías más pequeñas?

LV: No, al revés. Las grandes ‘telcos’ se están enfocando en su ‘core business’, que es la operación de telefonía, y las empresas de infraestructura de telecomunicaciones se están encargando de prepararse, comprando a las ‘telcos’ o a otras compañías más pequeñas lo que es infraestructura para posicionarse bien en el mercado.

Además de agro y el sector tecnológico/ ‘telco’, ¿hay algún otro sector que concentre este movimiento?

SB: Sí, te diría que el sector fintech está particularmente movido. Estamos viendo algunos M&A (fusiones y adquisiciones) que involucran a fintechs, incluso peruanas, que han venido creciendo en los últimos años, pero, además, un dinamismo impresionante a raíz de la regulación del sistema de pagos del Banco Central. Estimamos que debe haber entre 150 y 200 empresas constituidas y operando en Perú con esta regulación que está generando un impacto impresionante. Al final, lo que esto va a lograr es mayor inclusión financiera.

La práctica de controversias de DLA Piper creció 30% en Perú el año pasado, lo que ha duplicado su facturación en prácticamente dos años. ¿Cuánto responde esto a una mayor participación del estudio o, más hay más controversias?

SB: En términos de crecimiento del estudio, este año nosotros anticipamos también un crecimiento del 15% en todo el negocio en el Perú. Hemos integrado dos equipos de primer nivel muy importantes en Perú. El primer equipo está enfocado en energía y está liderado por Brendan Oviedo. El otro equipo está enfocado en seguros y litigios de seguros complejos, y lo dirigen Gabriel Loli y Rabeth Pareja.

LV: Las áreas de litigio ya existentes en DLA han tenido también acceso a casos bastante complejos en los últimos dos años, que han permitido este crecimiento de la facturación, vinculados a casos que son internacionales, con empresas de fuera que tienen un nivel de arbitraje o proceso judicial complejos. Se juntan procesos judiciales, procesos arbitrales y hasta temas penales.

Como comentaban, han reforzado la práctica de energía e infraestructura en Perú. ¿Cuál es el principal obstáculo para que un proyecto consiga recursos?

LV: Los proyectos necesitan normas claras. Entonces, uno de los principales problemas en los últimos 10 años ha sido una incertidumbre en el ámbito regulatorio, cosa que esperamos, como te decía al principio, se solucione ahora con este nuevo gobierno y con la certidumbre que están mostrando los entes reguladores de cara a estos temas. En energía, por ejemplo, hay muchos proyectos que han estado en la agenda de ProInversión, pero que no salen, no se lanzan, porque el inversionista no ve que haya una seguridad jurídica estable que permita hacer la inversión y mantenerse. Por el contrario, en el pasado ha habido cortes de contratos y terminaciones de concesiones que generan incertidumbre. Entonces, creo que no solo en energía, sino en muchos otros aspectos como infraestructura, ProInversión va a poder hacer este despliegue con una normativa más estable y más clara. Vamos a tener muchas inversiones que se van a desarrollar.

En el marco de este inPerú, ¿qué decisiones concretas debería tomar el Perú como país en los próximos 12 meses para convertir el interés del que hemos conversado en inversión efectiva?

SB: La agenda del gobierno está muy clara en términos de promover activamente, mediante este tipo de iniciativas, al Perú, tanto hacia el exterior como en el Perú. Este tipo de iniciativas tienen que hacerse con mucho más frecuencia en los principales mercados y llevar este mensaje de estabilidad, de disciplina, de crecimiento. Nos vamos muy contentos de ver que Nueva York, la capital financiera del mundo, nos haya recibido.

LV: Que nos acompañe el ministro de Economía en esta comitiva es algo sin precedentes. Julio Velarde, es verdad que ha sido muy colaborador con inPerú en otras ocasiones, pero el ministro de Economía como tal, no.

Eso yo creo que es un mensaje muy importante a todos los inversionistas que se concentran acá en Nueva York; eso no va a pasar desapercibido.