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Durante el primer día de inPerú, ‘roadshow’ de inversiones, el estudio DLA Piper recibió a la delegación peruana en sus oficinas en Manhattan.
Durante el primer día de inPerú, ‘roadshow’ de inversiones, el estudio DLA Piper recibió a la delegación peruana en sus oficinas en Manhattan.
Por María Rosa Villalobos

Durante el primer día de inPerú, ‘roadshow’ de inversiones, el estudio DLA Piper recibió a la delegación peruana en sus oficinas en Manhattan. El Comercio conversó con Sergio Barboza y Luis Vargas, socios codirectores de DLA Piper Perú, sobre su operación y los sectores más dinámicos.

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