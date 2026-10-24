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Resumen

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El Circo del Sol ha llegado a más de 400 ciudades en 86 países. Combina espectáculos residentes con giras internacionales, una operación que requiere coordinar desde la fabricación del vestuario hasta la contratación de proveedores locales. El reto: que esa complejidad no se perciba desde las butacas.
El Circo del Sol ha llegado a más de 400 ciudades en 86 países. Combina espectáculos residentes con giras internacionales, una operación que requiere coordinar desde la fabricación del vestuario hasta la contratación de proveedores locales. El reto: que esa complejidad no se perciba desde las butacas.
Por María Rosa Villalobos

Detrás de las acrobacias, la música y los escenarios del Cirque du Soleil, hay una operación que también exige precisión fuera de escena. La compañía canadiense, nacida en Quebec en 1984, cuenta con alrededor de 1.200 artistas y 900 técnicos en el mundo. Su innovación no se limita al espectáculo: también alcanza la gestión de un negocio que mueve personas, equipos y recursos entre países de manera constante.

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