Alonso Rey, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), anunció que el Perú será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el 2034.
“Perú va a ser nuevamente la sede de la APEC en el 2034, lo hemos vuelto a solicitar y nos lo han dado”, sostuvo en una entrevista para RPP.
El líder gremial recordó que la APEC es la asociación comercial más importante del mundo, ya que representa el 80% del PBI global.
Como se recuerda, el país ya ha sido elegido como sede del APEC en tres ocasiones: 2008, 2016 y 2024.
Cabe precisar que el foro APEC está conformado por 21 economías de la región Asia-Pacífico, entre las que destacan economías como Estados Unidos, China y Japón. Chile, México y Perú, son los únicos países de Latinoamérica que lo integran.
