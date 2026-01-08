Alonso Rey, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), anunció que el Perú será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el 2034.

“Perú va a ser nuevamente la sede de la APEC en el 2034, lo hemos vuelto a solicitar y nos lo han dado”, sostuvo en una entrevista para RPP.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El líder gremial recordó que la APEC es la asociación comercial más importante del mundo, ya que representa el 80% del PBI global.

Como se recuerda, el país ya ha sido elegido como sede del APEC en tres ocasiones: 2008, 2016 y 2024.

LEE TAMBIÉN: Petro-Perú anuncia nueva gerente general en medio de proceso de reestructuración

Cabe precisar que el foro APEC está conformado por 21 economías de la región Asia-Pacífico, entre las que destacan economías como Estados Unidos, China y Japón. Chile, México y Perú, son los únicos países de Latinoamérica que lo integran.