En el Semáforo de este martes 11 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero, tres décadas de apertura comercial en el Perú. Segundo, los 15 tramos donde eternizan baches en las pistas. Finalmente, un trágico accidente en Cusco.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢TRES DÉCADAS DE APERTURA COMERCIAL

La cumbre de líderes de APEC 2025 se dio bajo una coyuntura compleja para el comercio mundial por el resurgimiento de guerras comerciales. No obstante, el Perú está bien posicionado frente a estos choques: las políticas de integración con el mundo durante los últimos 30 años han llevado a que el 90% de nuestras exportaciones e importaciones provenga de economías con las que tenemos acuerdos comerciales. Es clave continuar trabajando en reformas estructurales que permitan su pleno aprovechamiento.

🔴LOS BACHES ETERNOS

El Comercio publicó los 15 tramos más críticos de la capital donde los “baches eternos” llevan años sin reparación, algunos incluso hasta 10 años, con reportes enviados a la campaña #PasaEnLaCalle. Los usuarios enviaron fotos y ubicaciones de huecos, desniveles y pistas muy deterioradas. El equipo periodístico halló vías abandonadas, obras sin terminar, daños estructurales y riesgo para conductores y peatones. Las autoridades reconocieron el problema, pero la reparación parece rezagada, lo que evidencia descuido recurrente de infraestructura vial en Lima.

🔴VUELCO EN CUSCO

Un trágico accidente se registró la madrugada de este domingo en la provincia de Espinar, Cusco, donde un bus interprovincial se volcó en el sector de Ranchomayo. De acuerdo con información preliminar, tres personas perdieron la vida y al menos 37 pasajeros resultaron heridos tras el siniestro, ocurrido aproximadamente a la 1:30 a.m. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Espinar, donde reciben atención médica por politraumatismos y contusiones de diversa gravedad.