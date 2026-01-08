Mediante un hecho de importancia (SMV) dirigido a la Superintendencia del Mercado de Valores este 7 de enero, Petro-Perú, en un acuerdo en sesión de directorio extraordinaria, determinó encargar, desde este 8 de enero, a Rita Lorena López Saavedra como nueva gerente general.

El anuncio se da en medio de un proceso de reestructuración que atraviesa la petrolera estatal tras el reciente decreto de urgencia que busca dividir a la empresa en bloques patrimoniales y entregarlos para que puedan ser manejados por privados.

Según su perfil de LinkedIn, López Saavedra se desempeñaba desde diciembre del 2024 como analista de ingeniería de proyectos de Petroperú y previamente había ocupado la posición de gerente del Departamento de Planeamiento Estratégico y Control de Gestión de la petrolera, así como otros cargos.

En total, según su experiencia, lleva más de 20 años en la empresa del Estado. Cabe precisar que su ingreso se da en lugar de Gustavo Adolfo Villa Mora.

Precisamente, tras un acuerdo de directorio, también el 7 de enero, se encarga desde el día 8 de enero de este mes que Gustavo Villa Mora vaya al puesto de gerente de operaciones de Talara, de la Gerencia Corporativa Operaciones, cargo nivel 3.

De esta manera, sale del cargo de gerente de Operaciones Talara Aldo Francisco Quaglia Lusares, para que retorne a su puesto que tiene establecido en la Estructura Organizacional Complementaria de la Empresa.