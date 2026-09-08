A medida que la guerra entre Estados Unidos e Irán sigue avanzando, el aumento de los precios del combustible para aviones está elevando los costos de financiamiento de las compañías aéreas, lo que empeora aún más las perspectivas de las aerolíneas estadounidenses más pequeñas, informó Bloomberg.

Los diferenciales de los bonos de las aerolíneas con calificación de alto rendimiento se sitúan en casi 400 puntos básicos, más del doble de lo que eran en enero, ya que los inversores exigen una compensación adicional por mantener la deuda de empresas como JetBlue Airways Corp. (JBLU) y American Airlines (AAL).

Dicho aumento convierte a las aerolíneas en una apuesta más arriesgada para los prestamistas, ya que el combustible, junto con los costes laborales, se encuentra entre los mayores gastos de las compañías aéreas.

La guerra en Irán ha disparado los costos y el combustible para aviones en la Costa del Golfo ha alcanzado esta semana su nivel más alto en meses. Es probable que el precio que pagan las aerolíneas por emitir nueva deuda o refinanciar bonos y préstamos existentes siga aumentando, según Chad Campbell, director gerente de Barings especializado en empresas con calificación por debajo del grado de inversiones en los sectores industriales, de transporte y de la aviación.

“Ahora, dado que el conflicto se está intensificando y se prolonga más de lo previsto, es probable que las futuras operaciones de financiación requieran una prima para compensar el aumento del riesgo”, sostuvo Campbell.

Por su parte, Joseph Rohlena, analista jefe de aerolíneas norteamericanas en Fitch precisó que “la situación de las aerolíneas durante la primera parte del año ha girado realmente en torno al conflicto con Irán y a los precios del combustible de aviación. Aproximadamente el 20% de los costos corresponde al combustible de aviación”.

Las empresas han subido los precios para compensar el aumento de los gastos en combustible y los ingresos por milla de asiento disponible de Delta Air Lines (DAL) y JetBlue Airways aumentaron 11% interanual en el segundo trimestre. Ed Bastian, CEO de Delta, señaló en julio que es probable que los precios de los billetes se mantengan elevados.

“Las subidas de tarifas han tenido bastante éxito. Sin embargo, nos preguntamos qué ocurrirá con las JetBlue y las Frontier del mundo si la situación empeora o se mantiene realmente mala en lo que respecta a los precios del combustible de aviación”, agregó Savanthi Syth, analista de valores del sector aéreo en Raymond James.

En ese contexto, Spirit Aviation Holdings Inc., aerolínea de bajo costo, suspendió sus operaciones a principios de este año tras un período tumultuoso durante el cual se declaró en quiebra en varias ocasiones. Dado que hay pocos indicios de que los precios del combustible vayan a bajar a corto plazo, los inversores están analizando detenidamente la deuda de las aerolíneas más pequeñas.