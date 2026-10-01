En su nuevo rol, continuará consolidando la posición de liderazgo de AJE en el Perú. Foto: GEC.
En su nuevo rol, continuará consolidando la posición de liderazgo de AJE en el Perú. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Grupo AJE designó a Sebastian Pell Stephan Otto como su nuevo Country Manager para Perú. La entidad indicó que estará a cargo de la estrategia y operación de la compañía en el país, con foco en el desarrollo del negocio, la evolución de sus categorías y marcas, y el fortalecimiento de su presencia en el mercado peruano.

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