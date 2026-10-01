Grupo AJE designó a Sebastian Pell Stephan Otto como su nuevo Country Manager para Perú. La entidad indicó que estará a cargo de la estrategia y operación de la compañía en el país, con foco en el desarrollo del negocio, la evolución de sus categorías y marcas, y el fortalecimiento de su presencia en el mercado peruano.

El nuevo Country Manager, de nacionalidad mexicana, cuenta con 17 años de trayectoria en la industria de bebidas y lácteos, con experiencia en gestión comercial, transformación de negocios y construcción de capacidades end to end en mercados como México, Centro América y Asia.

A lo largo de su carrera, ha liderado iniciativas vinculadas a la evolución de modelos comerciales para masificar la ejecución en la última milla, transformación digital, optimización de canales de venta y gestión de soluciones GTM/RTM, tomando como pilar fundamental el desarrollo de talento para operar con excelencia en merc ados altamente competitivos y dinámicos.

En su nuevo rol, continuará consolidando la posición de liderazgo de AJE en el Perú, impulsando nuevas oportunidades de crecimiento, potenciando el pipeline de innovación en sus distintas categorías y acelerando la transformación del negocio, con una visión 360° cercana a las necesidades de consumidores, clientes y aliados estratégicos.

Cabe precisar que el ejecutivo mexicano desarrolló buena parte de su carrera en Coca-Cola FEMSA, donde ocupó distintos cargos vinculados a la gestión comercial, desarrollo de negocios y transformación de operaciones.

Su trayectoria dentro de Coca-Cola FEMSA también incluye una posición en Filipinas, donde fue gerente de desarrollo comercial de la división Asia. Además, ocupó diferentes responsabilidades en México relacionadas con el canal tradicional y el desarrollo de nuevos negocios.