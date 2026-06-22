Carol Reali, más conocida en el mundo del espectáculo como Cachaza, recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo video en el que muestra cómo le contó a su pareja André Bankoff que estaba embarazada. En el Día del Padre, la brasileña publicó cómo fue el preciso momento del anuncio.

Según se puede ver en las imágenes, la influencer decidió sorprender a su pareja al momento en el que él ingresaba a su habitación. Ella colocó sobre la cama su prueba de embarazo y ropa de bebé. Al ingresar al cuarto, el actor quedó cautivado por el detalle.

Además, en el video se puede ver a Cachaza muy emocionada al contarle a André Bankoff que estaba embarazada. Él no pudo contener las lágrimas al enterarse que se convertiría en padre y ambos se unieron en un tierno y prolongado abrazo.

En el marco del Día del Padre, Carol Reali compartió el video en mención acompañado de un emotivo mensaje que ha calado profundamente en la memoria de André Bankoff, quien se mostró muy feliz al enterarse que se convertiría en padre.

“Hoy quiero celebrar al hombre que amo y al increíble padre que sé que serás. No tengo dudas de que nuestro hijo o hija crecerá rodeado de amor, de valores, de principios y de todo aquello que para nosotros realmente importa, y eso me llena de tranquilidad y felicidad”, escribió Reali.

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“Formar nuestra familia a tu lado es uno de los regalos más grandes de mi vida. Nuestro bebé aún está creciendo dentro de mí, fuerte y sano, pero ya es inmensamente amado. Feliz Día del Padre, mi amor”, agregó.

Con emoción, la modelo brasileña anunció que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo junto al actor André Bankoff | Foto: Instagram (@carolreali - Captura)

Como se recuerda, la popular ‘Cachaza’, exintegrante de “Esto es guerra”, anunció en sus redes sociales que está embarazada. La brasileña compartió un video en el que aparece junto a su novio André Bankoff dando a conocer la noticia de su próxima maternidad.