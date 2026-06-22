Cachaza revela cómo le contó de su embarazo a su pareja André Bankoff. (Foto: Instagram / @carolreali)
Cachaza revela cómo le contó de su embarazo a su pareja André Bankoff. (Foto: Instagram / @carolreali)
Por Redacción EC

Carol Reali, más conocida en el mundo del espectáculo como Cachaza, recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo video en el que muestra cómo le contó a su pareja André Bankoff que estaba embarazada. En el Día del Padre, la brasileña publicó cómo fue el preciso momento del anuncio.

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