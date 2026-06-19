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Con emoción, la modelo brasileña anunció que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo junto al actor André Bankoff | Foto: Instagram (@carolreali - Captura)
Con emoción, la modelo brasileña anunció que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo junto al actor André Bankoff | Foto: Instagram (@carolreali - Captura)
Por Redacción EC

La modelo brasileña Carol Reali, exparticipante de ‘Esto es Guerra’ conocida como Cachaza, anunció este viernes 19 de junio que espera a su primer hijo junto al actor brasileño André Bankoff, con quien se comprometió en septiembre de 2025.

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