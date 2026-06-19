La modelo brasileña Carol Reali, exparticipante de ‘Esto es Guerra’ conocida como Cachaza, anunció este viernes 19 de junio que espera a su primer hijo junto al actor brasileño André Bankoff, con quien se comprometió en septiembre de 2025.

Y es que, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la modelo mostró el avanzado estado de su gestación, acompañado de un emotivo mensaje confirmando el embarazo.

“Hay momentos que cambian la vida para siempre. Hoy queremos compartir la noticia más especial de nuestras vidas: estamos esperando un bebé” , manifestó Reali.

Asimismo, explicó que constituir un núcleo familiar con la persona que ama representaba uno de sus mayores anhelos personales, añadiendo que la historia se desarrolló de manera correcta.

“Todavía no sabemos quién eres, pero ya transformaste nuestras vidas para siempre. Gracias por esta inmensa bendición. Ahora nuestro corazón late por tres”, concluyó la creadora de contenido, sin confirmar el sexo del bebé.

Video con tono poético y emotivo sobre el amor, el desorden emocional y el proceso de encontrar el camino de regreso a uno mismo.

Cachaza está embarazada: Esta fue la reacción de Rafael Cardozo

El anuncio generó reacciones entre seguidores y diversas figuras del espectáculo. Entre las felicitaciones destacaron los comentarios de Natalie Vértiz, Patricio Parodi, Alejandra Baigorria, Alondra García Miró y Hugo García.

En tanto, usuarios en redes sociales escribieron a Rafael Cardozo para comentarle que “el amor de tu vida va a ser mamá”, en referencia a Cachaza, expareja con quien mantuvo una relación de casi diez años. Ante ello, el modelo reaccionó con un “Me gusta” al comentario.

Rafael Cardozo da 'Me Gusta' a comentario donde le informan sobre el embarazo de su expareja Cachaza.

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