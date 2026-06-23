El modelo brasileño Rafael Cardozo descartó la posibilidad de mantener una relación amical con su expareja Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, luego de enterarse de que se encuentra embarazada de su actual pareja, el actor André Bankoff.

Durante una entrevista con ‘Amor y Fuego’, Cardozo manifestó su sorpresa ante la noticia del embarazo y afirmó que evitaría cualquier tipo de encuentro con Reali, argumentando que no cree en la amistad entre personas que fueron pareja.

“Yo creo que evitaría. No creo en la amistad de exparejas. Vivimos cosas bonitas, pero ahora no tengo nada que ver en su vida. Tampoco debería opinar ahora, no debería opinar nada”, indicó.

Asimismo, el exparticipante de ‘Esto es Guerra’ señaló que, a pesar de haber compartido vivencias positivas durante sus más de diez años de romance, en la actualidad no tiene ninguna vinculación con la modelo. “Que sea feliz en su vida y con su pareja”, señaló.

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Respecto a la gestación de Reali, Cardozo prefirió no emitir opiniones, argumentando que se trata de un asunto privado que involucra únicamente a Cachaza y al actor con quien se comprometió en 2025.

Finalmente, Cardozo, de 42 años, argumentó que prefiere tomarse el tiempo necesario para conocer a una persona antes de formalizar un compromiso legal, dejando entrever que hasta el momento no ha conocido a la pareja adecuada para dar ese paso.

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