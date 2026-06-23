Tras 10 años de relación, el brasileño aseguró que no mantiene contacto con ella, pues tampoco busca entablar una amistad | Foto: América TV (Captura) / Instagram (Captura) / Composición EC
Tras 10 años de relación, el brasileño aseguró que no mantiene contacto con ella, pues tampoco busca entablar una amistad | Foto: América TV (Captura) / Instagram (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El modelo brasileño Rafael Cardozo descartó la posibilidad de mantener una relación amical con su expareja Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, luego de enterarse de que se encuentra embarazada de su actual pareja, el actor André Bankoff.

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