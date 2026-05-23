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Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, se pronunció durante una visita a Huaraz. (Foto: Ministerio Público)
Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, se pronunció durante una visita a Huaraz. (Foto: Ministerio Público)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, exhortó a las autoridades electorales que aprendan las lecciones de la primera vuelta y eviten los errores en el despliegue del material electoral y la instalación de mesas de votación en la segunda vuelta del 7 de junio.

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