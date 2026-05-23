Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, exhortó a las autoridades electorales que aprendan las lecciones de la primera vuelta y eviten los errores en el despliegue del material electoral y la instalación de mesas de votación en la segunda vuelta del 7 de junio.
TE PUEDE INTERESAR
- Keiko Fujimori y su ruta de segunda vuelta: ¿Cuáles fueron las zonas que priorizó en sus recorridos?
- Encuesta de Datum le da 39.5% de intención de voto a Keiko Fujimori y 36.1% a Roberto Sánchez en segunda vuelta
- Seguidores de Antauro Humala custodiaron a Roberto Sánchez en Ica
- ONPE autoriza que personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú graben el conteo de votos
Seguir temas