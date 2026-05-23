El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, exhortó a las autoridades electorales que aprendan las lecciones de la primera vuelta y eviten los errores en el despliegue del material electoral y la instalación de mesas de votación en la segunda vuelta del 7 de junio.

Durante una visita a Huaraz, el titular del Ministerio Público pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que cumplan con sus deberes.

“Con la experiencia que se ha tenido en la primera vuelta, que se eviten ese tipo de errores y la segunda vuelta que sea un proceso que no tenga cuestionamiento alguno”, señaló.

Gálvez aseguró que desplegarán entre 6.800 y 7.000 fiscales a nivel nacional para supervisar el proceso electoral, lo que incluye inspeccionar los locales de votación para que el personal de la ONPE cumpla con evitar los inconvenientes del 12 de abril.

“Los fiscales vamos a estar ahí, invocándoles, revisando e impulsando a que cumplan sus obligaciones. Obviamente no podemos entrar y entrometernos en la gestión electoral, en el trabajo propio de la ONPE o del JNE, sino de las cuestiones externas de la realización del propio proceso electoral, pero no el escrutinio, conteo o votación”, explicó.