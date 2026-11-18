Miles de jubilados podrán recibir su pensión de noviembre sin tener que salir de sus viviendas ni hacer largas colas en las entidades financieras. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) puso en marcha un nuevo operativo de distribución de dinero en Lima Metropolitana, mediante el cual los beneficiarios reciben sus pagos directamente en sus domicilios. La iniciativa comenzó el lunes 16 de noviembre y está dirigida a un total de 10.471 pensionistas.

El servicio se desarrolla con la participación del Banco de la Nación y tiene previsto extenderse hasta el miércoles 25 de noviembre. Para organizar las entregas, se estableció una ruta que divide la capital en diferentes sectores, cada uno con jornadas determinadas. De esta manera, los trabajadores encargados de llevar el dinero visitarán progresivamente las direcciones registradas por los beneficiarios.

¿Qué días continuará el pago de pensiones a domicilio de la ONP?

La distribución comenzó en Lima Sur, donde las visitas fueron programadas para el lunes 16 y martes 17 de noviembre. Posteriormente, el operativo se trasladará hacia Lima Norte, cuyos pensionistas están contemplados entre el miércoles 18 y el viernes 20. Esta planificación permite atender a los asegurados de acuerdo con su ubicación y facilita el desplazamiento del personal responsable de las entregas.

La programación continuará en Lima Centro durante el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre. Además, la ONP ha considerado dos fechas complementarias, el martes 24 y miércoles 25, para atender a las personas que no hayan podido recibir su pensión durante las primeras visitas. Por ello, quienes todavía esperan el dinero deben tener presente que el recorrido no concluye con la primera jornada asignada a su sector.

ONP: revisa qué distritos recibirán el dinero desde el miércoles 18

Los pensionistas de Lima Sur están comprendidos en el recorrido que incluye Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. En estas jurisdicciones, las entregas corresponden al 16 y 17 de noviembre, según la organización establecida para el operativo.

Por su parte, Lima Norte tendrá tres jornadas de distribución, del 18 al 20 de noviembre. La relación comprende Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Así, los beneficiarios de estas localidades comenzarán a recibir las visitas desde este miércoles.

¿Qué zonas están programadas para los últimos días del recorrido?

El siguiente grupo corresponde a Lima Centro, cuyos pagos domiciliarios se realizarán entre el 21 y el 23 de noviembre. Dentro de esta cobertura figuran Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia. Los pensionistas de estos distritos deberán considerar las fechas previstas para su zona.

Finalmente, el operativo contempla el martes 24 y miércoles 25 de noviembre como jornadas adicionales para completar las entregas pendientes. Esta alternativa busca atender a los beneficiarios que no pudieron ser encontrados durante el primer desplazamiento del personal. En ese sentido, los pensionistas deben revisar la programación correspondiente a su domicilio y mantenerse atentos durante el periodo establecido, pues el objetivo es que los 10.471 usuarios contemplados puedan cobrar sin necesidad de acudir personalmente a una agencia bancaria.