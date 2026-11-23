Un patrullero de la Policía Nacional del Perú protagonizó un accidente de tránsito al chocar contra una camioneta particular en el cruce de las avenidas Alfredo Benavides y La Paz, en Miraflores. Tras el incidente, la unidad policial habría huido del lugar sin brindar ayuda, según denunció el afectado.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:30 a.m. De acuerdo con la versión del conductor, este circulaba con la luz verde del semáforo cuando tuvo que esquivar una unidad de Serenazgo estacionada en la vía; segundos después, recibió un fuerte impacto en el lado izquierdo de su camioneta por parte del patrullero.

“Lo único que sentí fue el golpe, que el policía me chocó. Me acabó la camioneta y se fue a la fuga. Pues no sé quién me chocó, no sé quién es la persona, no identifico. Le pido que venga a identificarse la persona que me chocó y no aparece”, declaró el conductor a RPP.

Patrullero de la Policía Nacional chocó contra una camioneta particular en el cruce de las avenidas Benavides y La Paz, en Miraflores. (Foto: Captura de video / RPP)

Como consecuencia del choque, la puerta del conductor terminó destrozada, mientras que el responsable del vehículo policial abandonó la zona sin identificarse, situación que motivó el reclamo del conductor afectado.

El agraviado también cuestionó la actuación de los efectivos policiales que llegaron posteriormente al lugar, pues aseguró que recibió malos tratos e intentaron trasladarlo a una dependencia policial sin brindarle información sobre el agente involucrado en el accidente.

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Según la información recogida en la zona, el patrullero se habría desplazado a excesiva velocidad debido a que acudía a una intervención policial; sin embargo, las circunstancias exactas del choque deben ser investigadas.

Patrullero de la Policía Nacional chocó contra una camioneta particular en el cruce de las avenidas Benavides y La Paz, en Miraflores. (Foto: Captura de video / RPP)

Ante lo ocurrido, el conductor solicitó que se entreguen las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores del accidente, con el fin de identificar al efectivo que lo chocó.

Finalmente, una ambulancia acudió al lugar para brindar atención al afectado, quien fue trasladado a la clínica para una evaluación médica, mientras que una grúa retiró la camioneta del lugar.