Muchos esperaron hasta los instantes finales de la jornada para ejercer su voto, generando retraso en algunos locales como el colegio Juan Alarco de Dammert. (Foto: Mario Zapata - El Comercio)
Muchos esperaron hasta los instantes finales de la jornada para ejercer su voto, generando retraso en algunos locales como el colegio Juan Alarco de Dammert. (Foto: Mario Zapata - El Comercio)
Por Redacción EC

Pese a que desde la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) se informó oportunamente sobre el horario del cierre de mesas de sufragio para las Elecciones Municipales y Regionales 2026, algunas personas decidieron llegar a los locales de votación, apenas instantes antes del cierre oficial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.