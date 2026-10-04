Pese a que desde la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) se informó oportunamente sobre el horario del cierre de mesas de sufragio para las Elecciones Municipales y Regionales 2026, algunas personas decidieron llegar a los locales de votación, apenas instantes antes del cierre oficial.

Esto ocurrió en distintos puntos de la capital, por ejemplo en el colegio Juana Alarco de Dammert, ubicado en el distrito de Miraflores. Según registro fotográfico de este medio, decenas de ciudadanos llegaron a este local de votación sobre las 5:00 p.m., generando así cierto en el lugar.

Sin embargo, y en líneas generales, la jornada electoral se desarrolló de manera ágil y sin mayores contratiempos desde las primeras horas de este domingo 4 de octubre a nivel nacional.

Según información de América TV/Datum Internacional y su resultado a boca de urna, Rafael López Aliaga obtiene el 31.2 % de las preferencias; seguido por los candidatos a la Alcaldía Francis Allison, de Avanza País, con 25.2 %; Carlos Bruce, del Partido Democrático Somos Perú, con 15.9 %; y Daniel Urresti, con 8.7 % de los votos.

Resultados a boca de urna de Datum Internacional. Foto: Captura América TV.

El JNE informó que hasta el mediodía se logró la instalación del 99.99% de las mesas de sufragio a nivel nacional (89,934). En Lima se logró la instalación total de las meses y la única que no se pudo instalar fue en el centro poblado Nueva Yarina, en el distrito de Pastaza, provincia del Datem del Marañón (Loreto).

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

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