El Estado realizará una subasta pública de 106 joyas y alhajas recuperadas durante investigaciones relacionadas con actividades ilícitas. La convocatoria estará a cargo del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ofrecerá artículos con precios base que van desde S/70 hasta S/134.400. Entre las piezas disponibles habrá collares de plata, accesorios de oro, diamantes naturales y exclusivos relojes de marcas internacionales. Algunos de estos bienes están vinculados a personas investigadas, como Vladimiro Montesinos y Reynaldo Rodríguez López. Se trata de una convocatoria especial, pues será la primera vez que la institución organice una subasta de joyas desde su creación. Descubre qué artículos estarán disponibles, cuáles tienen los precios más elevados y cómo participar.

¿QUÉ JOYAS SE PODRÁN COMPRAR DESDE S/70?

El catálogo de esta convocatoria reúne 106 artículos de diferentes materiales, diseños y valores. La alternativa más económica corresponde a un lote de dos collares de plata, cuyo precio de partida será de S/70. También habrá accesorios y objetos elaborados con metales preciosos, así como piezas que incorporan piedras de gran valor.

Entre los artículos que estarán disponibles figuran:

Pulseras, aretes y collares.

Sortijas de oro.

Monedas de plata.

Diamantes naturales.

Relojes de oro de distintas marcas.

¿CUÁLES SON LAS PIEZAS MÁS COSTOSAS DE LA SUBASTA?

Una de las piezas con mayor precio inicial será un reloj suizo de la marca Corum, elaborado en oro y decorado con diamantes en su esfera, correa y bisel. Este artículo tendrá un valor base de S/134.400.

Otro reloj de la misma firma, fabricado con oro de 18 quilates y adornado con diamantes, saldrá a la venta con un precio inicial de S/112.000. Asimismo, se ofrecerá una cadena de oro amarillo con aplicaciones de oro blanco y un dije rectangular que incorpora diamantes, valorizada en S/100.800.

La convocatoria también contempla 15 relojes de oro pertenecientes a cinco marcas internacionales: Corum, Piaget, Revue, Longines y Vacheron Constantin. Sus precios base comenzarán en S/6.108 y alcanzarán los S/134.400, según informa RPP.

¿CUÁNDO PODRÁS INSCRIBIRTE PARA PARTICIPAR?

El registro para las personas interesadas empezó el martes 17 y estará habilitado hasta el viernes 20 de noviembre. Durante ese periodo, los participantes podrán consultar las condiciones y el cronograma de la convocatoria mediante los canales oficiales del Pronabi.

La institución también atenderá consultas a través de los siguientes medios:

WhatsApp: +51 937 644 289.

+51 937 644 289. Correo electrónico: pronabi.subasta@minjus.gob.pe.

Además, se podrá revisar el catálogo en el siguiente ENLACE para conocer los detalles de cada artículo y sus respectivos precios de partida.

¿QUÉ OTROS BIENES SUBASTARÁ EL PRONABI EN NOVIEMBRE?

Además de las joyas, el Pronabi realizará una segunda convocatoria el lunes 23 de noviembre, en la que ofrecerá 16 vehículos recuperados por la justicia.

La relación incluirá camionetas, modelos pick up, camiones y automóviles de fabricantes como Toyota, Volvo, Hino, Mercedes Benz, Hyundai, Kia y Volkswagen.

Mediante estas ventas públicas, el Estado pretende convertir los bienes recuperados en recursos económicos que permitan financiar políticas públicas y reforzar las medidas destinadas a combatir la criminalidad.

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