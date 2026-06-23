¿Por qué en julio habrán 4 días libres en el Perú? | Foto: Andina
¿Por qué en julio habrán 4 días libres en el Perú? | Foto: Andina
Por Redacción EC

Los feriados son fechas que miles de peruanos esperan con entusiasmo, ya que representan una oportunidad para descansar, compartir tiempo con la familia, realizar viajes o participar en diversas actividades recreativas. Durante el mes de julio de 2026, el calendario ofrecerá varios días de pausa para gran parte de la población, lo que ha despertado el interés de trabajadores y estudiantes que buscan organizar sus planes con anticipación. La combinación de feriados nacionales y un día no laborable permitirá disfrutar de un descanso prolongado en distintas partes del país. A continuación, conoce por qué habrá cuatro días libres oficiales en julio, cómo se forma este periodo de descanso y qué establece la legislación para quienes deban laborar durante esas fechas.

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