Los feriados son fechas que miles de peruanos esperan con entusiasmo, ya que representan una oportunidad para descansar, compartir tiempo con la familia, realizar viajes o participar en diversas actividades recreativas. Durante el mes de julio de 2026, el calendario ofrecerá varios días de pausa para gran parte de la población, lo que ha despertado el interés de trabajadores y estudiantes que buscan organizar sus planes con anticipación. La combinación de feriados nacionales y un día no laborable permitirá disfrutar de un descanso prolongado en distintas partes del país. A continuación, conoce por qué habrá cuatro días libres oficiales en julio, cómo se forma este periodo de descanso y qué establece la legislación para quienes deban laborar durante esas fechas.

¿CUÁLES SON LOS 4 DÍAS LIBRES QUE HABRÁN EN JULIO DE 2026?

Durante julio de 2026, el calendario oficial contempla cuatro fechas en las que los trabajadores podrán acceder a un descanso por tratarse de feriados nacionales o de un día no laborable. Estas son las siguientes:

Jueves 23 de julio: feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Lunes 27 de julio: día no laborable decretado por el Gobierno.

Martes 28 de julio: feriado nacional por las celebraciones de Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: segundo feriado nacional por Fiestas Patrias.

Foto: Andina

¿HABRÁ FERIADO LARGO EN JULIO DE 2026?

Sí. El calendario permitirá disfrutar de un feriado largo de cinco días consecutivos por las celebraciones de Fiestas Patrias. Este periodo comenzará el sábado 25 de julio con el descanso habitual del fin de semana, continuará el domingo 26, seguirá con el lunes 27, declarado día no laborable, y concluirá con los feriados nacionales del martes 28 y miércoles 29 de julio.

De esta manera, quienes no deban laborar durante esas fechas podrán contar con cinco días seguidos de descanso, una oportunidad que muchos aprovecharán para viajar, compartir con la familia o realizar distintas actividades recreativas.

(Imagen: Andina)

¿QUÉ SUCEDE SI SE TRABAJA DURANTE LOS FERIADOS?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

Foto: Pexels

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: el feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

el feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: el día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

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