El capítulo 1189 del manga de “ONE PIECE” ya salió y aquí te contamos todo lo que ha pasado ahora con Luffy y sus amigos mientras se enfrenta a Imu en la gran batalla de Elbaph.

Capítulo 1189 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “El rey del mundo”.

En la portada tenemos una petición de un fan donde vemos a Nami regañando a 3 monitos que representan a Zoro, Luffy y Sanji.

El capítulo inicia justo donde terminó el anterior, con Luffy gritando de dolor tras recibir la estocada de Imu.

“¡Aaaaah Aaaaaaaaah!”, grita nuestro capitán mientras Imu empuja con mucha más fuerza su espada mientras lo mira y termina haciendo que Luffy quede colgado en una de las ramas de un árbol mientras la espada con fuego negro comienza a generarle muchísimo más dolor.

En otro lado, Usopp tiene un muy mal presentimiento, de la nada se ha dado cuenta de que algo malo ha sucedido.

Nami le pregunta a Usopp qué ha pasado y este mira directamente hacia donde estaba la pelea de Luffy y dice “No sé... oye, ¿Luffy estará bien?” a lo que Nami responde “Oye no sé, cómo me haces una pregunta tan aterradora en de la nada. ¡Seguro que está bien!”.

Jimbe dice “No olvides que su oponente derrotó a ese gigantesco gigante, Nami” haciendo que Loki se moleste puesto que al gigante derrotado al que hacían referencia era a él.

Jimbe prosigue diciendo “Aunque es extraño... de lo que no hay duda es de que el Haki de Luffy se ha debilitado drásticamente de repente”.

En el lado donde estaban los otros Mugiwaras junto al hielo, Franky se queda completamente sorprendido ya que Gunko ha vuelto a la normalidad y ya no está congelada.

“¡Princesa Shuri!” grita Brook. “¿Qué te pasó desde aquel entonces? O más bien, ¿qué fue lo que pasó en aquel momento?” mientras vemos que el rostro de Gunko va regresando a la normalidad.

“Kuriri-kuriri” grita Ragnir muy molesto y Brook le dice que no los interrumpa en ese momento por favor. Usopp le dice “¿Estás seguro de que está bien liberarla? Si fuera una de esas personas aterradoras...” cuando de la nada, vemos que un barco está cayendo a toda velocidad y aquí están Hajrudin y Gerd que no pueden detenerse y terminan cayendo sobre Loki aunque Gerd es protegida por el Guard Point de Chopper.

Los Mugiwaras están completamente sorprendidos de verlos llegar a todos juntos y aunque Gerd le hace halagos a Chopper que lo sonrojan, estos van directamente a tratar de sanar las heridas que tiene Loki por la batalla contra Imu.

“¡¡Estás sangrando mucho!! ¡¡Tu estado es peligroso!!”, grita Gerd y Loki se molesta diciendo “¡¡Ustedes fueron los que empeoraron mis heridas tontos!!”. Hajrudin recuerda la conversación que tuvo con Jarul donde le consultó acerca de lo que estaban haciendo y si atacar Elbaph era una decisión que se tuvo en el Reverie. Jarul dice que no y Loki dice que cree que conoce a ese hombre del que habla haciendo referencia a Imu.

Ahora volvemos con Imu y Luffy.

La aureola oscura que rodea a Imu comienza a botar una llama negra que empieza a transformarse en una punta.

“Ahora sí, no podrás moverte con esto. Te he dado con una espada que absorbe la energía vital. Me pregunto... ¿Cuántas de estas servirán para que seas eliminado de este mundo por completo?” mientras vemos que Imu ha sacado una nueva espada enorme.

“¡Jajaja Monkey D. Luffy, qué nombre tan odioso! Y tienes dos hermanos, ¿no? Cada uno con apellido diferente... Verdad, ¿uno de ellos fue asesinado por las fuerzas de la marina no? Jajajaja Y el otro destacó entre las filas del Ejército Revolucionario, y su fama se extendió”, grita Imu mientras levanta su espada y grita “¡Fragarach, la espada del gobernante del mar!” atravesando nuevamente a Luffy pero por otro lado mientras nuestro capitán revienta en extremo dolor y gritos que retumban todo Elbaph.

“¡Los tres son unos idiotas, a ustedes los une el alboroto y la imprudencia!”, grita Imu mientras la voz de Luffy se comienza a apagar por el dolor.

“Seguro que ese es el bastardo del que habló el pelirrojo Shanks”, dice Loki mientras recuerda la conversación justo después de que haya matado a Harald.

“Entiendo tu ira, Loki, pero debes calmarte” dice Shanks y Loki no entiende por qué lo frenan y le impiden que quiera ir a vengar a su padre.

“De hecho, ¡¡no tengo menos deseos que tú de tomar venganza!! ¡¡Harald era mi amigo!! Pero ¡¡piénsalo bien!! ¡¡El Gobierno Mundial busca controlar Elbaf!! Y ese no es su objetivo final, sino un mero medio para prepararse para la guerra”, dice Shanks.

Loki se molesta y le responde “¿Qué? ¿El Gobierno Mundial va a desatar una guerra? ¡¿Y a mí qué me importa su guerra?! ¡Mi padre murió lleno de amargura y dolor! ¡¡Y cayeron soldados inocentes por lo sucedido!!! Mi único asunto es tomar venganza por ellos y vengarme de todos los culpables”.

Shanks lo mira molesto y le dice “¿Y quién es tu enemigo? ¿De quién te vas a vengar?” a lo que Loki responde diciendo que del Gobierno Mundial. Shanks le dice “Quien controlaba a Harald y lo manipulaba, ¡es el rey del mundo!”.

Jarul y los demás no entienden lo que dice Shanks ya que la política del Gobierno Mundial prohíbe el nombramiento de un solo rey pero Shanks prosigue diciendo que lo escuchen aunque no le vayan a creer.

“¡¡El poder del Rey está más allá de la comprensión!! Incluso tras mi viaje a la Tierra Santa, mi asombro por el alcance de su fuerza no hizo más que aumentar. ¡¡¡Si fuera posible derrotarlo, alguien ya lo habría hecho antes que tú!!!”.

Loki se sorprende mientras recuerda que Rocks ya lo había intentado y Shanks le dice que aún no ha llegado el momento de luchar contra el rey del mundo. Loki se molesta y le dice que se calle y que aplastará a ese rey donde quiera que esté.

Tras esto, Loki revela que abandonó el país y aún así nunca pudo llegar hasta el rey del mundo.

“Si realmente es el Rey del Mundo, entonces esta es una oportunidad perfecta para acabar con él”, prosigue.

Hajrudin dice que es una idea superficial e ingenua pero que no se opondrá a esta y que lo deje ayudarlo para vengar la muerte de su padre.

Jimbe dice “Si el mundo realmente tiene un rey, ¿cuál es el papel del Gorosei entonces?”, mientras Ragnir sigue hablando molesto y Brook le sigue pidiendo que no lo interrumpa.

Chopper aparece y traduce lo que quiere decir Ragnir: “Yo fui quien congeló a esa mujer porque es peligrosa”. Brook responde diciendo “¡¿Qué?! ¡¿Tú fuiste quien la congeló?! ¡¡No niego que sea peligrosa, pero estoy seguro de que alguien la estaba manipulando!! ¡Esta chica es como si fuera mi propia hija!” y Ragnir no entiende muy bien cómo puede ser hija de una calavera jaja.

Robin reaparece y dice que necesita a Chopper en la biblioteca mientras vemos a Saúl llamándolo a lo lejos mientras regresamos con Imu que ahora, para terminar de rematar a Luffy, saca un hacha gigante de color negro.

“Qué lástima siento por ti, esta arma no se limitará solo a ser incisiva, esta tercera arma es una especial y tiene de nombre Keiten no Ono, el hacha del castigo celestial shintekishan. Préndete, IGNICIÓN!” mientras vemos que Luffy ya ni puede suplicar porque pare porque el dolor ya le ha hecho perder el sentido del habla.

En la aldea oeste, escuchamos gritos y choques de espadas con haki.

“En’o Santoryu Hyakusa Sanjo: infierno del dragón volador”, grita Zoro muy molesto mientras Sommers remata diciendo “¡Gram!”, chocando ambos en una combinación de ataques muy potentes con haki del conquistador.

Sommers comienza a contarle a Zoro mientras se da el ataque.

“¡Hace 800 años... los 19 reyes fundadores de este mundo clavaron sus armas alrededor del Trono Vacío como un juramento de igualdad entre ellos! ¡¡Gahahahaha!! La espada del Caos Touhou, la espada de la Nada Phoebus, la espada de la Petición Celestial Némesis, la lanza de Longinus, la espada del Rencor Demoníaco Styx y la espada Muramasa. Estos son algunos de los nombres de las diecinueve armas. ¡¡Las armas que gobernaron el mundo!!”, mientras Zoro rebota del ataque de Sommers.

“Su majestad las revivió con el aura demoníaca y ¡¡nos las otorgó a nosotros!! ¡Las leyendas que heredó cada familia real son auténticas y sin lugar a dudas! ¡¡Observa bien, Roronoa Zoro!! Lo que ves ante ti ¡¡es la fuerza que sometió al mundo!! Y el arma de mi familia, Shepherd, ¡¡¡Es la espada de la ira, Gram!!! ¡Gihahaha!”, grita Sommers mientras Zoro solamente lo mira.

En la pelea de Killingham contra Sanji, Killingham grita muy emocionado. “¡El arma que heredó mi familia, Rimoshef! ¡¡¡Es la legendaria lanza sagrada, Longinus!!!”, volviendo ahora con Imu que levanta su hacha para darle el golpe final a Luffy.

“¡Jajaja deberías sentir orgullo y gratitud, pues morirás con las armas que fundaron al mundo entero jaja!”, lanzando su golpe pero de la nada, un sonido de velocidad aparece y con el golpe de un hacha, una coalición resuena en todo Elbaph y es que alguien ha llegado para salvar de último minuto a Luffy.

Finalizando el capítulo 1189 del manga de ONE PIECE al darnos cuenta que con toda su fuerza que le queda, el brazo izquierdo del rey de los piratas Scopper Gabán, ha hecho su aparición.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha de estreno confirmada del capítulo 1189 de “ONE PIECE”

Para mala fortuna de los lectores, Eiichiro Oda se tomará un breve descanso. Se ha confirmado que la próxima semana no habrá manga, por lo que el capítulo 1189 de One Piece no se publicará el domingo habitual.

La fecha oficial de lanzamiento para el capítulo 1189 de “ONE PIECE” es el próximo domingo 26 de julio de 2026 (dependiendo de tu zona horaria).

Horarios de estreno en Latinoamérica y España

Podrás leer el nuevo capítulo de forma legal y gratuita a través de la plataforma Manga Plus en los siguientes horarios aproximados:

México, Guatemala, El Salvador: 9:00 AM

9:00 AM Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 AM

10:00 AM Chile, Venezuela, República Dominicana: 11:00 AM

11:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 PM

12:00 PM España: 5:00 PM

¿Qué pasó en el capítulo 1188? (Resumen rápido)

El capítulo inicia con un breve recuerdo del Siglo Vacío que muestra una interacción casual y amigable entre Imu y un silueteado JoyBoy. De vuelta en el presente, la nostalgia se transforma en furia; Imu, molesto por recordar al difunto guerrero, se abalanza contra Luffy utilizando llamas negras que brotan de su mano. Aunque el Sombrero de Paja logra esquivar el golpe inicial gracias a la elasticidad de su cuello, el fuego de Imu altera la trayectoria del puño de forma antinatural, conectando un devastador impacto en la nuca de Luffy que lo estrella contra el suelo.

Tras recuperarse del estallido, Luffy intenta contraatacar, pero Imu demuestra una velocidad y reflejos superiores al esquivar y repeler una lluvia de golpes con su lanza. Acto seguido, el villano ejecuta una técnica llamada Omen que desata ráfagas de bombas incendiarias. Para contrarrestarlas, Luffy recurre al Dawn Gatling y luego se transforma en una nueva y colosal forma llamada Gomu Gomu no Majin. En medio del caos, se revela que el gigante Loki sigue con vida, quien refuta con humor los comentarios de Luffy dando por hecho su muerte.

La batalla escala cuando los ataques residuales de Imu amenazan a Loki y a su subordinado Ragnir. Justo a tiempo, Jinbe interviene usando su Gyojin Karate para protegerlos, ganándose el agradecimiento de su capitán. Mientras tanto, el resto de los Mugiwara observa el combate desde la distancia; Brook, Nami y Usopp deducen que el misterioso rival debe ser el líder supremo del Gobierno Mundial, situándose incluso por encima de los Caballeros Divinos, mientras Franky sugiere aprovechar la distracción para rescatar a la princesa Shuri de su prisión de hielo.

Al percatarse de las intenciones de los piratas, Imu se distrae momentáneamente, momento que Luffy aprovecha para lanzar un potente golpe imbuido en Haki del Conquistador denominado Bullet Sukibari. Imu bloquea el impacto sin inmutarse y materializa el Estigma, la misma espada gigante con la que derrotó a Loki. Tras una serie de evasiones por parte de Luffy, el antagonista transforma su arma en Bofu, la espada del vacío, un filo imbuido en fuego negro cuya sola presencia comienza a marchitar y destruir la naturaleza del entorno.

El clímax del capítulo llega cuando Luffy, decidido a atacar al ver a su rival expuesto, es sorprendido por la velocidad sónica de Imu. Utilizando la Espada del Vacío, Imu atraviesa brutalmente el pecho de Luffy en Gear 5, provocándole un sangrado masivo y un dolor extremo. El devastador capítulo cierra con el grito de agonía de Luffy y una fría burla de Imu, quien sentencia que JoyBoy jamás habría sido tan débil como él.

Ficha técnica