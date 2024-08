Magaly Medina respondió a Tomás Angulo tras su advertencia de mandarle una carta notarial por los calificativos que emitió en su contra, indicando que las acciones legales del autor serían “amenazas”.

El enfrentamiento entre ambos se desató tras una discusión en vivo en “Magaly TV, la Firme”, donde el escritor cuestionó las declaraciones de Pamela López sobre sus denuncias contra Christian Cueva. La conductora, visiblemente molesta, lo retiró del set, desencadenando una serie de ataques entre ambas figuras públicas.

Angulo, en respuesta, aseguró en una entrevista con Radio Panamericana que, Medina se deja llevar por sus impulsos tras sentirse una “diva”. El popular conferencista también anunció que se encontraba trabajando en una demanda contra la conductora, afirmando que esta lo desacreditó profesionalmente. “No pienso dejar que siga dañando mi reputación llamándome ‘pseudopsicólogo’”, señaló.

Magaly, por su parte, no dio marcha atrás y calificó de “matonesca” la actitud de Angulo, señalando sus acciones legales como una amenaza. “¿De cuándo aquí las opiniones son consideradas delitos?”, expresó. Para luego reiterar su postura firme en que no se retractará de sus declaraciones. “Defiendo lo que siento que debo defender, pero eso no me convierte en alcahueta de nadie”, añadió.

La conductora, lejos de mostrarse intimidada, expresó que las acciones de Angulo solo refuerzan su percepción de él, indicando que el escritor de autoayuda “defiende el maltrato y la violencia familiar”. Aseguró también que no dejará que el caso afecte su manera de manejar las situaciones en su programa, y que está lista para afrontar cualquier enfrentamiento legal.

Tras ello complementó en Trome: “Más que pedido de rectificación nosotros hemos sentido que este Señor nos amenaza públicamente. Él dice : ‘Yo tengo influencias’. Eso me parece matonesco, pero qué podemos esperar de un profesional que defiende el maltrato y la violencia familiar”.