En un comunicado reciente, Luis Fernando Rodríguez, empresario vinculado a Pamela López, se pronunció por las acusaciones de una supuesta infidelidad contra su esposa Nardha Velarde. Mediante un video, Rodríguez aclaró que no mantiene ningún tipo de relación sentimental con la expareja de Christian Cueva.

“[...] Debo establecer que es la única vez que me voy a explayar al respecto. Siento mucha pena, tristeza y nostalgia, que el fondo de una noble causa que es la lucha contra las mujeres violentadas se vea opacada por un acto que no tiene ni pies ni cabeza”, manifestó Rodríguez en un video que se difundió en “Amor y Fuego”.

De ese modo, el empresario reiteró que no tuvo una relación con Pamela, incluso a pesar de las imágenes difundidas que confirmarían su romance. “[...] Recalco que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación sentimental con Pamela López”, sentenció.

Por otro lado, Rodríguez se disculpó con Pamela, calificándola como “una mujer llena de valores”, considerando que tras sus acciones, su campaña para denunciar a Christian Cueva por agresiones físicas y psicológicas. “No permitamos que se desvíe la atención de algo tan deplorable como es la violencia psicológica o física contra la mujer. Es todo lo que tengo que decir”, dijo.

Luis Fernando Rodríguez asegura que está soltero





Rodríguez también pidió disculpas a Nardha Velarde, a quien describió como una persona admirable. “Le pido disculpas a la señora Nardha Velarde, a quien admiro y respeto mucho, por inmiscuirla en un asunto que no tiene relación con sus verdaderos sentimientos. La conozco y sé que tiene muchas virtudes”, afirmó.

En cuanto a su situación personal, Rodríguez confirmó que se encuentra separado de Velarde, asegurando que solo mantiene un vínculo de paternidad. “Actualmente, ella y yo nos encontramos separados por desavenencias, pero siempre salvaguardando el rol de buenos padres y una comprensión mutua”, detalló.

Nardha Velarde desmintió a Luis Fernando Rodríguez y pone fin a su relación





Sin embargo, mediante sus redes sociales, la arquitecta aseguró que su relación terminaba el 27 de agosto, y no “hace un tiempo”, como dijo el empresario, alegando que tras 9 años de convivencia y una hija en común, daba fin a su romance por la supuesta infidelidad de Luis Fernando con Pamela López.

“Ante las evidentes imágenes emitidas en un programa de espectáculos y diferentes medios de comunicación, informo que después de 9 años de relación en convivencia con el señor Luis Fernando Rodríguez Córdova, doy por finalizada la misma”, dijo.

De otro lado, Velarde desmintió la afirmación de Pamela de que solo mantenía una relación parental con Luis Fernando Rodríguez, advirtiendo que tomaría acciones legales. “Quiero aclarar que tanto nuestros familiares, amigos, como nuestro círculo social estaban al tanto de la relación que yo tenía con el señor Rodríguez”, sentenció.

“Cualquier sugerencia de que solo compartíamos un vínculo como padres es completamente falsa y malintencionada. Para respaldar esto, me remito a las pruebas fotográficas y fílmicas que ya he presentado”, subrayó después en sus redes sociales.