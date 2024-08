Magaly Medina expresó su enojo al inicio de su programa debido a que el DJ TexBeat no reprodujo la canción elegida por ella. Esta situación generó un momento incómodo y llevó a la periodista a tomar la decisión de expulsar al profesional en plena transmisión.

“¿Qué pasó? Después dicen que ¿por qué no me llevo con los DJ”. ¿Puedes soltarme música, porfa? Gracias”, dijo la Medina pasada su incertidumbre inicial.

Sin embargo, el DJ parecía seguir teniendo problemas en los controles y volvió a recibir los regaños de la conductora de televisión. Cabe mencionar que el musicalizador había sido incorporado al equipo hace solo una semana.

“Dos soles de música. A ver si me da dos soles. No, ya no. Sácamelo, no. Ya no. Vamos, empecemos el programa. Gracias”, señaló Magaly.

Tras ello, la periodista optó por despedirlo en vivo. Hasta el momento, no se sabe aún si la decisión de Medina fue una broma o en serio.

“Despedido el DJ, gracias por tus servicios. ¡Ay, Dios mío! ¿No pueden poner una buena música? No digo yo, bueno, no se puede tener todo en la vida”, finalizó.