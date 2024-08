En este espectáculo teatral dirigido por Vanessa Vizcarra, Gian Marco compartirá momentos claves y desconocidos de su vida personal y profesional. A través de la música y desde el amor recorrerá los hitos más significativos, desde sus soledades y ausencias hasta sus tristezas y alegrías. Serán 14 funciones que van desde el 24 de octubre al 10 de noviembre.

“Quiero que se emocionen, que, metafóricamente hablando, meta mi mano en su pecho, agarre su corazón, lo estruje y, de repente, cuando esté a 170 latidos por minutos, haga una pausa. Quiero que la gente salga agotada de tanta emoción”, asiente.

Gian Marco Zignago asume un nuevo reto con "Mi vida en Sol Mayor". (Foto: Paolo Rally) / Paolo Rally

-¿Cómo nace “Mi vida en Sol Mayor”?

Desde hace tiempo, me preguntaba cómo podía compartir con la gente mi relación con la música y el viaje que he recorrido para llegar hasta aquí. Quiero contar mi historia no desde el drama ni desde los aspectos oscuros que todos enfrentamos, sino desde un lugar que explique por qué soy quien soy y cómo he llegado a serlo. Esta obra de teatro la venimos trabajando desde hace dos años, ha sido un proceso interesante.

-¿Qué buscas transmitir con este espectáculo?

Quiero que la gente salga inspirada, pensando que si él pudo superar lo que vivió, yo también puedo lograr lo mismo, porque en realidad nada nos diferencia. No se trata de venir a escuchar chismes sobre mi vida; es algo mucho más profundo. No es un concierto, pero sí habrá música y tres músicos en escena para acompañar esta experiencia única.

-¿Qué aspectos de tu vida abordarás?

Cuento mi relación con mis padres, mis hijos, y sobre todo la que existe entre mi corazón, la pluma, el papel y la música. La aparición de este ente que se llama música y me salva la vida y me acompaña en un viaje maravilloso para ser lo que soy ahora y poder vivir acompañado.

Gian Marco Zignago junto a sus padres, Regina Alcover y el recordado Joe Danova. (Foto: archivo personal de Gian Marco)

-Revisar el pasado puede evocar muchas emociones, sacude. ¿Cómo te dejó a ti?

Fue una experiencia catártica. Por eso, cuando tuve el guion, se lo leí a mi mamá y le pregunté su opinión. Me dijo que estaba bien. Este espectáculo no es una terapia psicológica en la que cuento mi vida. Más bien, compartiré aspectos sorprendentes que quizás no esperabas, pero siempre desde un lugar de amor. Hablo de mis padres y mis hijos como personas que llegaron a mi vida, pero no de su vida personal. En cuanto a mí, expongo mis sentimientos, defectos, virtudes, anhelos, frustraciones, descubrimientos, y las voces en mi cabeza, así como los momentos en los que sentí que me estaba volviendo loco.

-¿Qué circunstancias te estaban llevando al límite? ¿Fue la fama a una edad tan temprana?

Mi etapa de mayor oscuridad fue en la adolescencia, cuando te vas descubriendo, cuando te vas construyendo, desde los 14 hasta los 20 años, cuando no era conocido. La fama llegó después.

Gian Marco Zignago en la Estación de Barranco cuando recién iniciaba su carrera musical. (Foto: archivo personal de Gian Marco)

-¿En este espectáculo habrá espacio para explorar tu vida amorosa, como tu separación de Claudia Moro o tu actual relación con Juliana Molina?

En lo absoluto. Se centra en mi relación con la música y en cómo me ha formado como persona. Estoy hablando de mi experiencia personal, no de la vida de otros.

-¿Cuál será la dinámica?

Tiene varias dimensiones. Incluye un personaje que interpreto, que funciona como un alter ego. La gente conoce a Gian Marco, yo trabajo para él.

-¿Quién es Gian Marco Zignago?

Gian Marco, Gian Marco Zignago, Gasparín, Pelado -o como prefieran llamarme- es simplemente alguien para quien trabajo.

Gian Marco estrenó este año su décimo séptimo álbum de estudio, "Aún me sigo encontrando". (Foto: archivo personal de Gian Marco)

-¿En qué aspectos se diferencian?

A mí no me gusta la fama, no la encuentro necesaria. Esto no significa que no trabaje para alcanzar mis expectativas y tener éxito, ni que no valore el reconocimiento, pero no espero que los demás me aplaudan constantemente. Y ahora que estamos en la Cúpula de las artes y veo las sillas rojas de nuevo, la promoción y la presencia de ustedes [de El comercio], me pregunto: ¿En qué me he metido? (ríe).

-¿Qué se viene en tu carrera musical?

Con todo el equipo estamos yendo a Colombia, luego a Ecuador. Mi primer concierto en Costa Rica será el 7 de setiembre, y el próximo año anunciaré uno de mis mayores sueños: mi show en el Teatro Ópera en Buenos Aires, además de presentarme en Chile también. Este 16 de agosto estaré en el Costa 21, en el festival Juntos para ti, y un día después, que es mi cumpleaños, estoy en el mismo festival, pero en Arequipa. También estaré en Trujillo y en Quito, Guayaquil.

-¿Te consideras exitoso?

Me considero una persona exitosa porque he logrado mucho a lo largo de mi carrera, y eso me llena de satisfacción. El nivel de fama es relativo; lo importante es el impacto que uno tiene en su vida y en la de los demás. Muchas personas encuentran felicidad y dejan una huella significativa en sus ciudades, y eso es valioso. Mi consejo para quienes comienzan, es que el verdadero éxito no siempre se mide por la fama temprana. Qué lindo también es decir tengo 30 años de carrera y tantos discos, y seguir haciendo lo que más amas en la vida, y tú decidir retirarte y no que el público te retire.

"Mi Vida en Sol Mayor" Días: 24 de octubre al 10 de noviembre. Lugar: La Cúpula de las Artes. Las entradas están disponibles en preventa en Teleticket.