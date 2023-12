Después de explorar en distintos géneros, Nicole Zignago (Lima, 1995) regresa al sonido de sus inicios: a su esencia pop más honesta. En esta etapa de su vida, la más “sólida”, asegura, la nostalgia, el amor y el desamor son sus principales fuentes de inspiración. “No quiero olvidarte” y “Bubble gum”, son sus más recientes lanzamientos.

“Hace un par de años me di absoluta libertad, experimenté y me aventuré a hacer diferentes cosas: un pop más alternativo, investigué un poco lo urbano. Regresé a esa esencia que siempre estuvo y que en esta producción llevé a su máxima potencia. Sin dejar de ser fiel al momento que estoy viviendo, siempre quiero darme la libertad de poder mutar y cambiar”, señala la cantautora.

“No quiero olvidarte” forma parte del álbum que Zignago Moro tiene previsto lanzar en el 2024. El tema fue compuesto por la artista nacional. Describe las heridas que deja una separación.

La cantante peruana, Nicole Zignago, conversó con El Comercio sobre sus nuevos temas, su próximo disco y el fin de su romance con Fernanda Piña

“La canción no está inspirada en mí. Cuando la hice estaba enamoradísima. Eso es lo bonito de componer. Basta que hayas vivido alguna emoción en algún momento de tu vida, para que puedas conectar con esta en cualquier momento. Y eso te da repertorio infinito y extenso para poder escribir sobre experiencias propias o de amigos. Al final, la música y el arte están para jugar, crear y contar historias que conecten con el público”, asegura.

“Con este tema incentivo a que te olvides de las exparejas, porque hacerlo es importante. Pero no te olvides de las cicatrices de batalla o de las cosas bonitas que esa persona te dejó, porque es parte del proceso. Es importante acordarnos no solo del daño que nos dejó, también de las enseñanzas”, destaca.

Nicole viene lanzando sencillos desde mediados del 2020. Su último lanzamiento, “Bubble gum”, es su entrega más osada. Escrita por Juan Ariza, Nicole Cohen y Zignago, narra con sensualidad y frescura un amor entre dos mujeres.

“Desde hace un par de años me di la oportunidad de ser honesta conmigo misma y con la gente alrededor mío, respecto a mi sexualidad y la manera en la que amo. ¿De qué manera amo? De una manera libre y hermosa. Y sentía que un amor así no estaba tan representado en la música pop. Y para ponerle más picante, hablo de cosas súper sensuales. Siento que es bonito poder plasmar de manera auténtica y honesta, sin ser vulgar, también el amor entre dos mujeres y la sensualidad. Es una canción súper divertida que habla de querer estar pegada a alguien como chicle”, aclara.

Fin del romance

La cantante nominada a los Latin Grammy 2022 en la categoría Mejor Nuevo Artista actualmente está soltera. Después de dos años culminó su romance con la futbolista y fotógrafa mexicana Fernanda Piña, a quien agradece por el amor y el impulso que le dio para lograr sus sueños. durante el tiempo que duró la relación.

“Ya no estamos juntas, pero todo bien. La vida sigue, vienen canciones y viene el disco donde se cuenta de manera muy bella todo esto. (Fernanda) Ha sido un apoyo súper grande y un impulso increíble. Hicimos equipo. Estoy súper agradecida. Hay que agradecer a las personas con las que decidimos compartir porque no seríamos quienes somos ni estaríamos donde estamos, si no nos hubiéramos dado el chance de compartir con ellas”, asevera.

Firmada por Warner Chappell Latin desde el 2019 y afincada en México desde hace dos años, Zignago ha escrito “1,2,3″ para Sofía Reyes ft. Jason Derulo y DeLaGhetto, y “Taxi” para Guaynaa. También tiene colaboraciones con artistas internacionales como “La Ola” con Marco Mares, “Miento” con Leonel García y “Mirar atrás” con el español Vic Mirallas.

“En mi disco tengo una colaboración muy bonita, ya tenemos prácticamente todo listo, vamos a lanzarlo antes de julio del próximo año”, destaca tras señalar que le encantaría colaborar con Daniela Darcourt. “No sé cómo saldría una salsa porque no canto salsa, pero si me llama, yo feliz. Es una capa”, asiente.

Inicios artísticos

Por influencia de su padre, Gian Marco Zignago, Nicole creció escuchando la música de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, También tuvo acercamiento con las canciones de Fito Páez. Y varios años después, cuando se mudó a Estados Unidos, se inclinó por el pop en ingles. Por la música de Britney Spears, Beyonce y Christina Aguilera.

“Luego me enamoré de Alanis Morissette, Kany García, Sin Bandera, y cuando me fui a la universidad se me abrió un mundo de diferentes paletas de colores y sonidos. He tenido influencias de todos lados. Y estos últimos años, me tomé el tiempo de consolidar mi sonido. Tengo un norte muy claro, estoy orgullosa de la manera que estoy haciendo música. Estoy en un momento sólido. El mejor de mi vida hasta ahora”, asegura.

El próximo año, Nicole acompañará en su gira por Estados Unidos y México, al artista canadiense JP Saxe. Asimismo, planea regresar al Perú para presentar su disco y ofrecer un show. Ganar un Grammy también forma parte de sus objetivos futuros.

Nicole Zignago acompañará en su gira por Estados Unidos y México al artista canadiense JP Saxe. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)