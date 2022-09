Tiare nos recibió el último miércoles en su residencia en San Isidro. Acababa de llegar del colegio y se había cambiado rápidamente para la sesión de fotos. “Me he puesto lo más niña posible”, nos dice en referencia al polo rosado y los moños que usa. Una mirada angelical y una sonrisa tímida que, con el pasar de los minutos, desaparece y se vuelve más natural. Agarró su guitarra, que estaba posicionada estratégicamente en el sillón, y empezó a tocar algunos acordes para las fotografías.

Después de unos minutos, y mucho más relajada, nos acomodamos en los sofás y empieza una plática que dura más de media hora en donde vemos a la verdadera Tiare, una joven que, a pesar de su corta edad, sabe lo que quiere y está trabajando por ello. La cantautora venezolana inició la entrevista confesando a El Comercio que su pasión por el arte la descubrió con tan solo 3 años, cuando su madre –quien es peruana- la inscribió en clases de flamenco. Pero, tuvieron que pasar seis años para que incursione en la música. “Mi mamá dice que yo nací en un escenario. Toda mi vida supe que quería dedicarme a la música. Sabía que era el camino correcto. El arte era lo único que hacía y, si Dios quiere, voy a hacer por el resto de mi vida”, aseguró. Esta es la entrevista completa:

—¿Cómo es que te afectó la mudanza a Perú?

Creo que como cualquier persona que migra, es difícil. Cambiarse de colegio es un choque, pero a la semana ya tenía amigas y normal. También tengo mucha familia aquí en Perú, así que me siento en casa. Perú me acogió con brazos muy abiertos y me pude adaptar fácilmente. Encontré mi casa aquí y también la tengo en Venezuela (...) La gente es muy amable en Perú. Me encanta esa dulzura que tiene la gente en su corazón. Le tengo muchísimo amor a Perú, esta es mi casa.

—Iniciaste tu carrera oficialmente en 2020, pero ¿cómo descubriste que tu pasión era la música?

A los cuatro años empecé en el teatro musical, a los 9 años me mudé a Perú. De Barquisimeto a Lima. Ahí empecé a educarme en la teoría musical. Empecé a cantar como solista a los 13 años y escribí mi primera canción. Antes de tocar la guitarra (a los 9 años), ya estaba montada en el escenario haciendo covers de Adele y en academias de música aprendiendo a cantar. Interpretaba canciones de Adele, siempre me ha encantado. También Taylor Swift desde chiquita. Ella es mi artista top de Spotify.

—Imagino que también ha sido complicado repartir tu vida entre las responsabilidades del colegio y los compromisos musicales...

He tenido varios regaños de mi mamá, pero lo he llevado bien. Tengo buenas notas en el colegio con promedio 16. No me ha ido mal. También he llevado cursos que me gustan en el colegio como música y drama. Mi colegio me apoya en mi carrera también. Pero he tenido que aprender a balancearme y priorizar lo que es más importante en el momento.

La venezolana considera al Perú como su hogar. (Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio)

—Tus canciones están cargadas de amor y melancolía, ¿en qué te inspiras para componer?

Estoy enamorada del amor, y aun así nunca he tenido novio. Yo sigo escribiendo canciones de amor y nunca me ha pasado nada. Lo más gracioso es que la gente me dice “Tiare, ¿quién te ha roto el corazón?” y yo “si supieras que nunca he tenido novio” (risas).

—Entonces, lo que haces es inspirarte en diferentes situaciones y crear tus propias historias para que la letra pueda conmover al público...

Creo que lo más bonito de ser cantautora es no solo escribir lo que a uno le pasa y sobre las experiencias, sino que uno también puede crear ficción, personajes, historias. Traer esas historias a la vida real a través de la música y que la gente se sienta identificada. Eso es lo más lindo de ser cantautora: poder crearme todos estos mundos, estas historias de amor que no me han pasado. Me inspiro de todo, tengo los ojos muy abiertos, leo mucho, escucho mucha música, me inspiro en otros artistas como Kany García, Pablo Alborán, Taylor Swift. También en experiencias que otras personas me cuentan.

—Me comentaste que a los 13 años empezaste a componer, ¿cuál es la primera canción que escribiste?

La primera canción que compuse en mi vida se llama “Ella” y forma parte de mi primer EP “Dieciséis” que lancé en mayo y contiene 5 canciones que escribí desde los trece hasta los dieciséis años. Ese primer sencillo lo escribí en esta misma casa, en mi cuarto. “Ella” es la historia de esta relación que termina y, desde la perspectiva de la chica, habla de cómo el chico consigue a otra que se parece a ella. No sé cómo salió esa canción a los 13 años. Una locura.

—Pero la primera canción que salió fue “Evaluna”, ¿por qué?

Grabé “Ella” dos veces. Lo grabé antes que “Evaluna” y de ahí vino pandemia. Decidimos guarda “Ella”. En pandemia empezamos a producir “Evaluna”, la grabamos en el estudio. Nos pareció un buen sencillo debut. De ahí grabé “Líneas de tus manos”, siguieron saliendo más canciones y es recién en mi primer EP “Dieciséis” que salió “Ella”.

—¿Qué significa tu sencillo debut “Evaluna” para ti?

Es muy linda. Creo que es mi bolita de oro. Me divierte mucho cantarla en público porque todo el mundo se la sabe. Es una canción muy especial porque es una de las primeras canciones que escribí, es muy genuina. No pensé que iba a llegar a donde está ahora. Le tengo mucho cariño y amor.

—¿Quiénes son tus referentes en la industria musical?

De todas maneras, mi número uno en la industria latina tiene que ser Pablo Alborán. Lo amo. Lo he visto en concierto como cuatro veces. Es un cantautor excelente, muero por sus letras y su voz. También me gusta Kany García, que es una cantautora puertorriqueña espectacular. Es una locura. Es una mujer muy empoderada que hace lo que quiere y es muy respetada en la industria. Taylor Swift no es latina, pero es la reina de las reinas.

Tiare toca la guitarra desde los 9 años, la primera fue un regalo de su madre. (Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio)

—¿Has pensado en mandarle una canción a Pablo Alborán?

No lo he hecho, pero debería ¿verdad? Es que todo ha pasado tan rápido que no me imaginé que todo iba a escalar así de rápido. Yo todavía siento que estoy escribiendo canciones en mi cuarto. Y ahora nominada al Latin Grammy, también nominada a los importantes Premios Pepsi de Venezuela, todo ha llegado de golpe. No me lo imaginaba. Es algo trabajado. He disfrutado el proceso, he seguido en el colegio. Fue un golpe como de “hey, esto está sucediendo, lo estamos logrando”. Creo que la música no es una competencia, la música tiene tantos altos y bajos, tiene cosas buenas y malas, yo creo que la música deberíamos llevarla por el lado de compartir y no competir.

—Justamente, la semana pasada fuiste anunciada como una de las candidatas al Latin Grammy 2022 en la importante categoría de Mejor nuevo artista, ¿cómo recibiste la noticia?

Estaba en Venezuela. Las nominaciones se anuncian a través de un live. Empezaron a anunciar cuando yo me estaba cambiando para ir a una entrevista. Mi mamá entró al cuarto a decirme que había iniciado el live y yo estaba muy nerviosa y le dije que por favor no lo ponga. Yo no quería ver la transmisión. Bajamos al lobby, pero de ahí me dijeron que busque un cambio de ropa porque tenía otra entrevista en la tarde. Subí a buscar el cambio de ropa y ellas me estaban esperando en la camioneta viendo el live. Cuando bajo, salgo del lobby y veo a mi mamá, a mi mejor amiga y a mi relacionista pública grabándome mientras lloraban. Obviamente ahí me doy cuenta que estoy nominada. Hay un video muy emotivo en mi Instagram. No podía creerlo. Fue algo muy emotivo. Era algo que había manifestado muchísimo pero no me imaginé que sucediera tan rápido en mi carrera. A los 17 años estar nominada al Latin Grammy es algo muy al estilo de Taylor Swift. Le doy muchísimas gracias a Dios porque puso este regalito en mi camino. No te voy a mentir, me da miedo. Pero también me da felicidad y me da fuerzas para seguir adelante.

—¿Qué es lo primero que se te cruzó por la mente cuando supiste que, con tan poco tiempo en la industria, la organización te haya considerado como una de las candidatas a esta categoría?

Estaba en piloto automático, en modo avión. No lo procesaba. Creo que, en ese momento, empecé a llorar de alegría y de ahí me entró el bajón de tristeza por miedo. No sabía por qué estaba nominada. Solo lloraba. He pasado toda la semana llorando. Creo que no sabía qué estaba pasando. Pero, sobre todo, estaba demasiado agradecida y feliz.

—¿Qué crees que la Academia Latina de la Grabación vio en ti para ser una de las nominadas a Mejor nuevo artista?

No me gusta echarme flores, pero creo que, si te soy honesta, lo que me gusta más de mí, y que supongo que a otras personas también, son mis letras. Soy muy honesta y transparente con lo que hablo y escribo. Entonces, creo que es algo que me ha llevado hasta donde estoy el día de hoy y que también me ha llevado a los Latin Grammy. Las letras y la forma en la que las transmito es lo que les ha gustado. Soy cantautora al 100%, escribo mis letras hasta los puntos y comas.

—¿Cómo ves la competencia de este año en la categoría de Mejor nuevo artista? Estás junto a la peruana Nicole Zignago también...

Hay gente increíble y que escucho al día a día. Silvana Estrada, una cantautora espectacular que también está en esta categoría. Pol Granch, que lo he visto en Élite, estar nominada con él es una locura. Nicole Zignago, hija de Gian Marco, que también es una cantante increíble. Estoy súper honrada de estar nominada con gente tan talentosa y que admiro tanto. El solo hecho de estar nominada ya es un triunfo. Me pone muy feliz. Los Latin Grammy son una ceremonia que veo todos los años con mi mamá, ella siempre me decía “algún día vamos a estar ahí, mi amor, te lo juro”. Y ahora que ese sueño se cumpla es una locura y le agradezco a Dios todos los días.

La cantautora muestra su emoción por la nominación al Latin Grammy 2022 y está lista para viajar a Las Vegas, Estados Unidos, en noviembre. (Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio)

—Por último, ¿cuáles son las próximas metas de Tiare?

Creo que, el Latin Grammy ha sido una meta que la verdad no pensaba tenerla tan pronto. A mi me decían “¿cómo te ves de aquí a 10 años?” y yo decía “tal vez nominada a un Latin Grammy”. Pero eso es ahorita y no estaba muy preparada. Mis próximas metas, de todas maneras, están en colaborar con artistas como, por ejemplo, Pablo Alborán. Escribiendo para artistas que me encanten o abriendo conciertos para cantantes que admiro muchísimo. Haciendo giras propias. También me encantaría, en un futuro, poder viajar por Latinoamérica haciendo giras con mi música. Ese es un sueño que he tenido por mucho tiempo y está dándose poco a poco. Si eso se sigue cumpliendo, voy a ser muy feliz.